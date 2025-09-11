Ein Streit zwischen Vater und Sohn hat am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz mit mehr als 20 Streifenwagen geführt. Ein 80-Jähriger hatte gegen 22.40 Uhr den Notruf gewählt, weil sein mit ihm im Haus lebender Sohn randalierte: Bereits in den Tagen zuvor hatte es Einsätze an der gleichen Adresse in Solln gegeben.

Am Mittwoch kamen zunächst zwei Polizeistreifen vorbei. Als die Beamten eintrafen, schlug der 50 Jahre alte Sohn einem Polizisten eine Glasflasche auf den Arm und warf diese dann auf die anderen. Anschließend nahm er ein Messer und bedrohte die Beamten. Die griffen daraufhin zu ihren Dienstwaffen, zogen sich aber zurück, als der Vater das Haus verlassen konnte.

Nachdem etwa zwanzig weitere Einheiten hinzugekommen waren, darunter Unterstützungskommandos der Bereitschaftspolizei, gelang es, den Mann zur Aufgabe zu bewegen und festzunehmen. Er wurde wegen seines Verhaltens in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Bedrohung ermittelt. Nach Angaben der Polizei sei die Situation eskaliert, weil der Vater seinem Sohn Faulheit vorwarf.