In der Münchner Innenstadt ist es am Freitagvormittag in unmittelbarer Nähe des Deutschen Theaters zu einem Großbrand mit mehreren Verletzten gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, habe sich in der Schwanthalerstraße, nahe der Kreuzung zur Sonnenstraße, ein Zimmerbrand im dritten Obergeschoss des Gebäudes ausgedehnt.

(Foto: Robert Haas)

Durch geborstene Fensterscheiben sei es zu einem Flammenüberschlag gekommen, der sich auf die beiden darüberliegenden Stockwerke ausgewirkt habe.

(Foto: Robert Haas)

Die Feuerwehr rettete einige Bewohner des Hauses mittels einer Fluchthaube übers Treppenhaus, andere mussten über die Drehleiter in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt wurden 22 Menschen untersucht, fünf von ihnen kamen in Krankenhäuser. Über die Schwere der Verletzungen war zunächst nichts bekannt.