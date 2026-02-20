Zum Hauptinhalt springen

Ludwigsvorstadt-IsarvorstadtGroßbrand in der Münchner Innenstadt – Feuerwehr rettet Bewohner

Bei dem Zimmerbrand an der Schwanthalerstraße, nahe der Kreuzung zur Sonnenstraße, gab es auch Verletzte.
Bei dem Zimmerbrand an der Schwanthalerstraße, nahe der Kreuzung zur Sonnenstraße, gab es auch Verletzte. (Foto: Robert Haas)

In der Nähe des Deutschen Theaters fängt eine Wohnung Feuer, der Brand breitet sich auf weitere Stockwerke aus. Fünf Menschen kommen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus, mehrere Wohnungen sind vorerst nicht mehr bewohnbar.

In der Münchner Innenstadt ist es am Freitagvormittag in unmittelbarer Nähe des Deutschen Theaters zu einem Großbrand mit mehreren Verletzten gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, habe sich in der Schwanthalerstraße, nahe der Kreuzung zur Sonnenstraße, ein Zimmerbrand im dritten Obergeschoss des Gebäudes ausgedehnt.

(Foto: Robert Haas)

Durch geborstene Fensterscheiben sei es zu einem Flammenüberschlag gekommen, der sich auf die beiden darüberliegenden Stockwerke ausgewirkt habe.

(Foto: Robert Haas)

Die Feuerwehr, die mit 70 Einsatzkräften an Ort und Stelle war, rettete einige Bewohner des Hauses mittels einer Fluchthaube übers Treppenhaus, andere mussten über die Drehleiter in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt wurden 22 Menschen untersucht, fünf Personen mussten nach einer Versorgung im Rettungswagen mit Rauchgasvergiftungen in Münchner Kliniken gebracht werden.

Aufgrund der massiven Rauchausbreitung sind die Wohnungen ab dem dritten Obergeschoss bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Da nicht alle Bewohner selbständig eine Unterkunft finden konnten, wurde für diese durch die Rettungsdienst-Einsatzleitung eine Notunterkunft organisiert. Mit dem Großraumrettungswagen, in dem die Personen bis zum Einsatzende betreut wurden, wurden nach Abschluss aller Untersuchungen elf Betroffene in diese Unterkunft gebracht.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

