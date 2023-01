Von Michael Bremmer

Die Veränderung ist kaum wahrnehmbar. Der Rücken ist ein bisschen weniger gebeugt. Etwas mehr Körperspannung. Etwas mehr Selbstbewusstsein. Prosper, ein aus Uganda stammender Jugendlicher, sitzt im Jugendhaus Schwabing im Hausaufgabenraum. Seine Haare sind an der Seite abrasiert, er trägt einen grauen Hoodie, Jeans, rote Socken und weiße Nike-Turnschuhe. Zwei weitere Schüler sind im Raum, aber die nimmt Prosper nicht wahr. Kopfhörer schirmen ihn von der Umwelt ab. Vor ihm auf dem Tisch steht ein Keyboard. Mit der linken Hand spielt er gerade eine Melodie ein. Hört sie an, fügt sie dem Beat hinzu, den er kurz zuvor gemeinsam mit César Jara, 25, erstellt hat. Prosper lächelt.

Ein Dienstag im Januar. Auch Gregor Amadeus Böhm, Jahrgang 1983, steht im Jugendhaus Schwabing. Es ist der zweite Tag des Projekts Beatbag, das hier stattfindet. Böhm beobachtet Prosper und lächelt ebenfalls. Weil er bemerkt, welche Freude es bei dem jungen Menschen auslöst, Musik zu machen. "Es ist motivierend, jemanden zu sehen, der in kürzester Zeit einen Beat zusammenbasteln lernt", sagt Böhm.

Gregor Amadeus Böhm ist eine wichtige Gestalt im jungen Musik-München. Mit 22 spielte er Gitarre in der weit über die Landeshauptstadt hinaus bekannten Indierock-Band Five!Fast!!Hits!!!, die von Christian Heine, damals Chef des Atomic Cafés, gemanagt wurde. Drei Jahre später gründete Böhm seine Plattenfirma Flowerstreet Records, bei der er hauptsächlich mit jungen, unerfahrenen Bands arbeitete und ihnen überhaupt den Weg ins Musikgeschäft ebnete. Der Band Exclusive etwa. Im Alter von 16 Jahren kamen die Musiker zu Böhm, später unterschrieben sie einen Vertrag beim Major-Label Sony.

Seit mehr als zehn Jahren hilft Gregor Amadeus Böhm jungen Musikern

Ein paar Jahr später gründete Böhm seinen Musikverlag, der damals in der Musikbranche mitunter zu Neiddebatten führte. Heute, mit 39, macht er immer noch Musik, arbeitet mit jungen Künstlerinnen und Künstlern - und er setzt sich jetzt ehrenamtlich als Vorstand der Stiftung "Chancen für Kinder" gemeinnützig für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. Er ermöglicht ihnen, Musik zu machen.

Was treibt ihn an? Gregor Amadeus Böhm sitzt im Foyer des Tonstudios "Silver Stage" in Obersendling. Die Stiftung hat hier stundenweise Räume angemietet. Böhm - schulterlange Haare, kleines d'Artagnan-Bärtchen - muss kurz nachdenken. Er lehnt sich zurück. Warum engagiert er sich? Er habe kein Helfersyndrom, sagt er dann, er habe jetzt auch kein Bedürfnis, etwas zurückzugeben. Es mache ihm einfach Spaß, "den Kids von Anfang an die Möglichkeit zu geben, Talente zu entwickeln". Eben genau das, was er seit Jahren macht - nur dass die jungen Menschen, denen die Stiftung hilft, auf so eine Chance angewiesen sind.

"Ich bringe Menschen zusammen", sagt Böhm, "und das ist etwas, das ich die vergangenen zehn Jahre auch schon gemacht habe." Der Blick zurück ist Böhm wichtig. Als er mit seiner Plattenfirma anfing, mit extrem jungen Bands zu arbeiten, wurde er von altgedienten Machern im Musik-Business belächelt. Tuó, Stray Colors, Exclusive - was sollte Böhm mit diesen Künstlern schon erreichen? Der Erfolg gab ihm recht. Es ärgere ihn, sagt Böhm, wenn Menschen behaupten, Musik sei eine brotlose Kunst, davon könne man doch nicht leben. Es ärgert ihn, weil dies oft Menschen sagen, die gerade einmal eine Stunde in der Woche zu einem Instrument greifen. Woher sollen sie es also wissen?

Böhm hat einen anderen Blickwinkel: Erst wenn man genauso viel Zeit in die Musik stecke wie in einen "normalen Job", könne man beurteilen, ob das jetzt einträglich sei oder nicht. Und das führt ihn zurück zu seinem Engagement in der Stiftung. "Ich liebe es, Menschen dabei zu helfen, ihre Leidenschaft zu entdecken und zu entfalten", sagt er. "Wir leben in einer Gesellschaft, in der leider viele fiktive Grenzen in die Köpfe gesetzt werden, die die Menschen davon abhalten, ihr volles Potenzial zu erkennen und auszuschöpfen."

"Man muss den Kindern und Jugendlichen nur zeigen, dass es geht."

Und das gilt natürlich auch für die Musik. "Je früher man bei Kindern und Jugendlichen ansetzen kann, desto eher hat man eine Chance, gegen die bestehenden Ideologien und Selbstzweifel anzukommen", sagt Böhm. "Das sehen wir jeden Tag in unserer Arbeit. Man muss den Kindern und Jugendlichen nur zeigen, dass es geht. Dann glauben sie niemandem mehr, der sagt, es sei unmöglich."

Möglich macht diese Arbeit die Stiftung "Chancen für Kinder", gegründet 2005 von Charlotte und Rüdiger Wilbert. Schon als Student hatte Wilbert eine Firma, die Softwareanwendungen und andere Informationstechnologien im stationären Gesundheitswesen entwickelte und vermarktete. 2005 verkaufte er die Gesellschaft für Wirtschaftsberatung und Informatik - der Grundstein für die Stiftung.

"Die Gesundheit, Ausbildung und Erziehung von Kindern prägt die Zukunft unserer Gesellschaft", heißt es in einem Infoblatt der Stiftung. Ihre Vision: "Zwecke der Stiftung ,Chancen für Kinder' ist daher, Kinder und Jugendliche in diesen Bereichen zu fördern und zu unterstützen. Insbesondere wollen wir zu einer aufgeklärten, toleranten, undogmatischen und Ideologie-kritischen Weltauffassung der heranwachsenden Kinder beitragen und möchten ausschließlich solche Organisationen unterstützen, die diese Auffassung teilen." Die Stiftung unterstützte unter anderem Kinder- und Jugendgruppen in der Betreuungseinrichtung Lichtblick Hasenbergl oder ein mobiles Musikprojekt des Kreisjugendrings. Seit Gregor Amadeus Böhm und seine Lebensgefährtin Patricia Wilbert (die Tochter der Gründer) Anfang 2022 den Vorsitz der Stiftung übernommen haben, entwickeln sie auch eigene Projekte.

Detailansicht öffnen Rapper Mattia und Konstantin Molodovsky (von links) arbeiten beim Projekt Beatbag an einem Song. (Foto: Fabian Gruber)

Beatbag zum Beispiel. Dabei handelt es sich um ein mobiles Tonstudio, das es Kindern und Jugendlichen kostenlos ermöglicht, erste eigene Songs aufzunehmen, zu rappen oder Beats-Bauen zu lernen. Die Idee dazu hat Gregor Amadeus Böhm gemeinsam mit Konstantin Molodovsky, 25, entwickelt. Molodovsky ist Musiker, hat ein Architekturstudium abgeschlossen, dann aber gemerkt, dass ihm das Gemeinwohl mehr am Herzen liegt. Jetzt studiert er Soziale Arbeit, will später als Musikpädagoge arbeiten - aktuell leitet er als Werkstudent Beatbag.

Was zählt, ist, dass sie Lust auf Musik haben

Das Projekt richtet sich an sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Sie müssen keine musikalische Vorerfahrung aufweisen. Was zählt, ist, dass sie Lust auf Musik haben. Sie können sich entscheiden, welches Instrument sie ausprobieren wollen. Beatbag sucht dann im Umfeld nach geeigneten Dozenten - Gregor Amadeus Böhm hat ja im Laufe der Jahre genügend Musikerinnen und Musiker kennengelernt. "Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass die Motivation eine ganz andere ist, wenn die Teilnehmer selbst bestimmen können, was sie lernen möchten", sagt Konstantin Molodovsky.

Molodovsky hat die Internetseite des Projekts entwickelt und einen Imagefilm produziert. Im Video ist der 16-jährige Rapper Mattia zu sehen. Mit ihm hat Molodovsky im Jugendtreff Garching gearbeitet, Beats produziert, erste Songs aufgenommen. "Musik mache ich in erster Linie für mich selbst", sagt Mattia in dem Video, "weil es mir hilft in schwierigeren Zeiten. Meine Probleme sind dann weg. Andere kompensieren das mit Alkohol oder Drogen. Ich mache das mit Musik."

Die Möglichkeit, Musik zu machen, soll für die jungen Menschen eine Insel sein, eine Zuflucht, sagt Gregor Amadeus Böhm. Musik könne für sie "ein Weg raus aus dem Milieu sein, in dem sie gar nicht sein wollen". Musik machen, Texte schreiben, all das könne einen positiven Einfluss auf junge Menschen haben, all das wirke sich auf ihr Selbstvertrauen aus, ist sich Böhm sicher. Wie bei Mattia: "Wenn nur einer von 1000 seine Probleme mit Musik lösen kann, hat sich alles gelohnt."

Im Nebenraum wird gerade Boxen angeboten, auch ein wichtiger Ausgleich

Zurück ins Jugendhaus Schwabing, gelegen an der Grenze zum Stadtteil Milbertshofen. An der Wand des Hausaufgabenraums hängt eine Erinnerung an die Zahlung des Essensgelds - verbunden mit dem Hinweis, dass erwerbslose Eltern im Arbeitsamt eine Bescheinigung bekommen, um diese Gebühr nicht zahlen zu müssen. Im Nebenraum wird gerade Boxen angeboten, auch ein wichtiger Ausgleich - und bei Jugendlichen sehr beliebt, weswegen die Nachfrage beim Musikprojekt überschaubar ist. Zwei jüngere Jugendliche probieren sich bei den Beats aus, verlieren aber schnell das Interesse.

Eine Schülerin sitzt in einem anderen Zimmer auf einem Tisch. Sie hat ein Mikrofon in der Hand und schaut voller Neugierde auf Singer-Songwriterin Sarah-Sophie Jakubsche, 34. Sie hat ihre Gitarre dabei, hilft der jungen Frau bei ihren Gesangsanfängen. Zuschauen und zuhören darf außer Sarah-Sophie Jakubsche niemand. Dafür ist das Mädchen noch zu scheu, zu wenig selbstbewusst.

Anders Prosper. Seinen selbst produzierten Beat hat er sich auf sein Handy geladen. Ob er rappen möchte, fragt ihn Konstantin Molodovsky. Prosper nickt. Er nimmt das Mikro in die Hand, starrt auf den Boden, beginnt mit dem Sprechgesang. Freestyle, auf Englisch, alles was ihm einfällt. Über seine Situation. Über Freundschaft. Sehr emotional, sehr schüchtern. Für den nächsten Song steht er auf. Mit beiden Händen hält er das Mikro. Schließt die Augen. Vergisst alles um sich herum. Und beginnt auf Swahili zu singen, die Sprache seiner Heimat.

Prosper schaut erschrocken auf seine Uhr. Viel zu lange hat er im Jugendhaus verbracht. Er muss nach Hause. Schleunigst. Er verabschiedet sich übereilt von den anderen und rennt nach draußen. Er wird am nächsten Dienstag wiederkommen.