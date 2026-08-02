Zum 25. Geburtstag des Greenfields Open Air kommen mehr als 15 000 Besucher auf die Galopprennbahn in Riem, um Stars wie Sven Väth, Richie Hawtin oder Peggy Gou zu erleben. Der Regen trübt die Stimmung nicht, die Situation an den Bars und Toiletten hingegen schon.

Ein Regenbogen! Um kurz nach 18 Uhr zieht er sich über den Himmel über Riem. Unten, unter den Schirmen und Ponchos, sorgt das für Jubel. Finger zeigen in Richtung Regenbogen, Handys werden gezückt. Es sieht ja auch toll aus, dieses Naturschauspiel aus Rot, Blau, Grün, Gelb, Violett und Orange. Am Samstagabend bedeutet das aber auch: Noch immer fallen Regentropfen auf das Gelände der Galopprennbahn. Aber die Sonne ist wieder da. Und im Trockenen tanzt es sich einfach besser.