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Greenfields Open Air in MünchenTechno-Party, wo sonst Pferde galoppieren

Lesezeit: 3 Min.

Vor der Hauptbühne tanzen Tausende zu Peggy Gou.
Vor der Hauptbühne tanzen Tausende zu Peggy Gou. Florian Peljak

Zum 25. Geburtstag des Greenfields Open Air kommen mehr als 15 000 Besucher auf die Galopprennbahn in Riem, um Stars wie Sven Väth, Richie Hawtin oder Peggy Gou zu erleben. Der Regen trübt die Stimmung nicht, die Situation an den Bars und Toiletten hingegen schon.

Von Linus Freymark

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Ein Regenbogen! Um kurz nach 18 Uhr zieht er sich über den Himmel über Riem. Unten, unter den Schirmen und Ponchos, sorgt das für Jubel. Finger zeigen in Richtung Regenbogen, Handys werden gezückt. Es sieht ja auch toll aus, dieses Naturschauspiel aus Rot, Blau, Grün, Gelb, Violett und Orange. Am Samstagabend bedeutet das aber auch: Noch immer fallen Regentropfen auf das Gelände der Galopprennbahn. Aber die Sonne ist wieder da. Und im Trockenen tanzt es sich einfach besser.

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Raven, wo die Pferde rennen: Vor 25 Jahren hatte Techno-Papa Sven Väth die Idee für das „Greenfields“-Open-Air auf der Galopprennbahn Riem. Von Anfang an dabei war Veranstalter und DJ René Vaitl, dem zum Jubiläum ein Coup gelungen ist.

SZ PlusInterview von Michael Zirnstein

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