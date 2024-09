Als erste Kommune in Deutschland legt die Stadt einen „Green Bond“ auf, um trotz der Haushaltskrise in Umweltprojekte investieren zu können. Das Interesse der Anleger ist größer als erwartet.

Von Heiner Effern

München leiht sich mit einer grünen Anleihe 300 Millionen Euro am Kapitalmarkt, um damit ökologische Projekte zu finanzieren. Nach Aussage der Kämmerei ist die Stadt die erste Kommune in Deutschland, die einen sogenannten Green Bond aufgelegt hat. Die Idee kam so gut an, dass die Anleihe schnell 2,5-fach überzeichnet war und das ursprüngliche Volumen von einer Viertelmilliarde nochmals um 50 Millionen Euro aufgestockt wurde.