Zum Wesen des Münchners gehört essenziell der Grant. Bereits in der Steinzeit, als wohlhabende Bogenhausener ihren Sommerurlaub beim Südtiroler Ziegenwirt Ötzi verbrachten, war der Grant mit im Gepäck und führte dazu, dass die Sommerfrischler mit Pfeilen auf die Einheimischen schossen. Allerdings gibt es auch Ethnologen, die vermuten, dass der Grant nur ein anderes Wort für schlechte Laune ist.
Schlechte Laune in MünchenAn Löwenfans sollten sich alle ein Beispiel nehmen
Lesezeit: 2 Min.
Selbst dem Münchner Grantler kann es bei Weltkatastrophen wie Klimawandel, Krieg, Putin, Trump und der nächsten Mieterhöhung zu viel werden. Doch es gibt Hoffnung.
Glosse von Wolfgang Görl
Rivalität zwischen FC Bayern und Löwen:Aufgelauert und verprügelt – wie die Feindschaft zwischen Münchner Fußballfans eskaliert
Zwischen den Anhängern des FC Bayern und des TSV 1860 München gerät etwas ins Rutschen. Es wächst eine Generation heran, die sich fast schon militärisch organisiert, die Regeln bricht und Rivalen überfällt. Einblicke in eine bewegte Szene.
Lesen Sie mehr zum Thema