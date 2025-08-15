Zum Hauptinhalt springen

Schlechte Laune in MünchenAn Löwenfans sollten sich alle ein Beispiel nehmen

Lesezeit: 2 Min.

Sechzig-Fans sind in ihrer Treue sehr leiderprobt. 
Sechzig-Fans sind in ihrer Treue sehr leiderprobt.  (Foto: Johannes Simon)

Selbst dem Münchner Grantler kann es bei Weltkatastrophen wie Klimawandel, Krieg, Putin, Trump und der nächsten Mieterhöhung zu viel werden. Doch es gibt Hoffnung.

Glosse von Wolfgang Görl

Zum Wesen des Münchners gehört essenziell der Grant. Bereits in der Steinzeit, als wohlhabende Bogenhausener ihren Sommerurlaub beim Südtiroler Ziegenwirt Ötzi verbrachten, war der Grant mit im Gepäck und führte dazu, dass die Sommerfrischler mit Pfeilen auf die Einheimischen schossen. Allerdings gibt es auch Ethnologen, die vermuten, dass der Grant nur ein anderes Wort für schlechte Laune ist.

Rivalität zwischen FC Bayern und Löwen
:Aufgelauert und verprügelt – wie die Feindschaft zwischen Münchner Fußballfans eskaliert

Zwischen den Anhängern des FC Bayern und des TSV 1860 München gerät etwas ins Rutschen. Es wächst eine Generation heran, die sich fast schon militärisch organisiert, die Regeln bricht und Rivalen überfällt. Einblicke in eine bewegte Szene.

SZ PlusVon Christoph Leischwitz

