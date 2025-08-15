Selbst dem Münchner Grantler kann es bei Weltkatastrophen wie Klimawandel, Krieg, Putin, Trump und der nächsten Mieterhöhung zu viel werden. Doch es gibt Hoffnung.

Glosse von Wolfgang Görl

Zum Wesen des Münchners gehört essenziell der Grant. Bereits in der Steinzeit, als wohlhabende Bogenhausener ihren Sommerurlaub beim Südtiroler Ziegenwirt Ötzi verbrachten, war der Grant mit im Gepäck und führte dazu, dass die Sommerfrischler mit Pfeilen auf die Einheimischen schossen. Allerdings gibt es auch Ethnologen, die vermuten, dass der Grant nur ein anderes Wort für schlechte Laune ist.