An einem italienischen Restaurant in der Leopoldstraße haben Unbekannte Schmierereien hinterlassen. Der Staatschutz vermutet den oder die Täter in der Coronaleugner-Szene und sucht Zeugen.

An und vor einem italienischen Restaurant in der Leopoldstraße im Münchner Stadtteil Schwabing haben Unbekannte am Sonntag zwischen 0 und 15 Uhr Graffiti hinterlassen, die sich offenkundig gegen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) richteten. Der Staatschutz der Münchner Kriminalpolizei vermutet den oder die Täter in der Coronaleugner-Szene und sucht jetzt mögliche Zeugen. (Telefon 089/29100). Mit rotem Sprühlack wurden diverse Schriftzüge auf Türen und Fenstern angebracht, ein weiterer auf dem Boden vor dem Lokal. Überdies wurden ebenfalls mit rotem Sprühlack der in unmittelbarer Nähe zu dem Lokal befindliche Zigarettenautomat sowie ein Schaukasten an einer Bushaltestelle beschmiert. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.