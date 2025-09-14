Ein fantastischer Adler – eindringlicher Blick, leuchtendes Federkleid, ein grauer Bolzenschneider in den Klauen – wacht von fortan über die Isarauen. Der Münchner Streetart-Künstler WONABC alias Markus Müller hat mit „Wesen der Lüfte, Himmel der Freiheit“ ein neues Kunstwerk an der Brudermühlbrücke geschaffen. Sieben Wochen lang arbeitete der international bekannte Künstler an seinem etwa 900 Quadratmeter großen Graffiti .

WONABC gilt als Mitbegründer der deutschen Streetart-Szene. Mit seinen gesellschaftskritischen Graffitis will er die Wahrnehmung urbaner Räume verändern. Ein mythologisch-apokalyptisches Motiv zieht sich durch viele seiner Kunstwerke, sein Stil ist von fantastischem Realismus geprägt. Wie oft in seinen Werken siegt auch bei seiner neuen Arbeit an der Isar die Natur über die Technik. Die Fantasiewelt triumphiert über unsere reale, von der Bürokratie gelähmte, moderne Welt.

„Wesen der Lüfte, Himmel der Freiheit“, Graffiti von WONABC, Brudermühlbrücke