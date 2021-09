Wer in einem 300 Jahre alten, winzigen Haus wohnt wie die Stötzers, entwickelt einen Sinn fürs Praktische. Nie würden sie aus ihrem Idyll an der Würm in Gräfelfing ausziehen wollen.

Von Annette Jäger

Zugegeben, die Frage "Wer wohnt denn da?" stellt man sich beim Anblick des kleinen Hausteils direkt an der Würm zur Zeit vor allem deshalb, weil das ganze Areal um den alten Hof seit Monaten eine Baustelle ist. Der Weg ist abgesperrt, Fußgänger müssen sich vorbeizwängen, das komplette Gebäude an der Stefanusstraße 9 ist unter und hinter einem Gerüst versteckt. In barrikadenlosen Zeiten aber stellen Passanten oft neugierige Fragen über den Zaun hinweg an die Stötzers, wenn diese im Garten arbeiten. Von dem Fußweg aus, der am Gartenende an der Würm entlangführt, staunen sie über das Idyll und wollen etwas über die Geschichte des geduckten, L-förmigen Hofes mit den alten Fensterläden erfahren, das letzte an der Stefanusstraße, bevor diese in einen Fußweg übergeht und es erst mal lange grün wird entlang der Würm.