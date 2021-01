Erneut haben Münchner Polizeibeamte per Lautsprecherdurchsage einen Schlittenberg geräumt, weil dort gleichzeitig so viele Menschen rodelten, dass die vorgeschriebenen Abstände nicht mehr eingehalten werden konnten. Auf dem kleinen Schlittenberg im Gräfelfinger Paul-Diehl-Park an der Grenze zu Pasing hatten sich am Dienstagnachmittag rund 200 Personen im Schnee getummelt. Anzeigen waren nicht nötig - im Gegensatz zu 60 anderen Fällen, auf die Beamte bei ihren rund 1700 Kontrollen am Dienstag aufmerksam wurden. Insgesamt 10 000 Kontrollen hat die Polizei in den vergangenen sieben Tagen durchgeführt. Dabei ahndete sie mehr als 500 Verstöße, 122 davon betrafen die Ausgangssperre.