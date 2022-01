Von Franz Kotteder

Früher gab es am Obermenzinger Firmensitz der Genussreisen GmbH auch einmal Besprechungsräume und eine größere Teeküche. Dort stehen jetzt Kisten und Kartons, voll mit Wein, Grissini, Käse, San-Daniele-Schinken und vielen anderen Dingen, die man in eine Genussbox packen kann. Auch die Treppe zum Keller ist schmaler geworden, weil rechts zur Wand hin Kartons aufeinander gestapelt sind. So stellt man sich ein Reiseunternehmen eigentlich nicht vor. Aber was soll man sagen: Corona macht's möglich.

Beatrix Schell hatte schon während ihres Studiums - BWL mit Schwerpunkt Tourismuswirtschaft - einen Traum gehabt: eine eigene Firma, die Reisen für Gourmets anbietet. Hin zu Orten und Regionen, in denen man gut essen und trinken kann, wo es Spezialitäten zu entdecken gibt, denen man sonst auf Reisen nicht begegnet. Das kam ihren eigenen Neigungen sehr entgegen, meint die gebürtige Ungarin. "Meine Eltern hatten selbst einen kleinen Weinberg am Plattensee", erzählt sie, "wir mussten da als Kinder immer hin und mithelfen." Damals habe sie das gehasst - aber irgendwann schlug der Hass in Liebe um: "Die Ruhe und die Stille dort sind für mich zu einer Leidenschaft geworden."

Der Traum wurde Wirklichkeit, vor 15 Jahren gründete sie mit ihrem Mann zusammen die Firma Genussreisen. Touren durch europäische Regionen, die für ihre kulinarischen Besonderheiten bekannt sind, meist mit Übernachtungen in kleinen, inhabergeführten Hotels. Geheimtipps also. Und zwar für Individualreisende ebenso wie für Gruppen, die ein ganzes Paket fest buchen wollen. Das ging dann vom Wochenende für zwei im Friaul für 268 Euro bis zur Gruppenreise für mehrere Tausend Euro.

Ihr Konzept kam gut an. Und es hatte für die beiden auch den Vorteil, dass sie selbst auf Entdeckungsreise gehen konnten, um all die kleinen und größeren Produzenten ausfindig zu machen, die sie ihren Kunden dann vorstellen durften. "Da sind tolle, kleine Manufakturen dabei", berichtet Schell, "die stellen zum Beispiel Hartkäse her, der auch für Vegetarier geeignet ist, weil sie statt des tierischen Kälberlabs pflanzliches Silberdistelextrakt verwenden. Auch damit stockt die Milch, und es entsteht die typische kristalline Struktur, wie man sie auch vom Parmesan kennt." Sie freue sich über jeden neuen Geheimtipp, den sie anbieten kann. Aber auch, wenn sie etwa das Weingut der Rocksängerin Gianna Nannini und deren Bio-Weine in ihr Reise-Portfolio mitaufnehmen kann.

Solche Details machen natürlich das Erlebnis von Gourmetreisen aus. Und als im März 2020 plötzlich die Pandemie ausbrach, ergriff die Schells erst einmal tiefe Verzweiflung. "Da hatten wir einige schlaflose Nächte", berichtet Schell, "wir standen vor dem Nichts." Die Stornierungen strömten nur so herein, wer wollte unter diesen Umständen schon noch nach Italien, Frankreich oder nach Portugal?

In diesen Tagen, berichtet Schell, telefonierte sie viel mit ihren Reiseleitern an den Zielorten. Und eines Tages berichtete die italienische Partnerin, dass sie gerade ein Zoom-Meeting mit New York hinter sich habe. Da kam ihr der rettende Gedanke. "Ich drehte mich zu meinem Mann am anderen Schreibtisch hinüber und sagte: ,Weißt du was? Wir machen jetzt unsere Genussreisen einfach per Zoom als interaktiven Workshop!'" Sie rechne ihm hoch an, sagt Beatrix Schell, dass er ihr sofort zugestimmt habe, "und nicht mit Bedenken und Einwänden gekommen ist, wie das andere sofort gemacht hätten".

Aus einem kleinen Besprechungsraum wurde ein Livestream-Studio, in dem Schell ihre Reisen moderiert. Und aus der Teeküche wurde eine Packstation. Denn wenn die Genussreisenden nicht zu den Weingütern, Restaurants, Käse- und Schinkenmanufakturen, Bäckern und Konditoren kommen konnten, dann mussten die eben zu den Genussreisenden kommen - per Pappschachtel und Lieferdienst, per Einspielfilmchen und Live-Zuschaltung. Die Welt in eine Box gepackt, sozusagen.

"Feinkost- und Kochboxen gibt es natürlich viele seit Beginn der Pandemie", sagt Schell, "aber unsere sind mit Reisebegleitung!" Neben einem Paket mit Weinen und landestypischen Spezialitäten gibt es einen Livestream von 90 bis 120 Minuten, bei dem man die Delikatessen erklärt bekommt - von Beatrix Schell selbst und von Reiseleitern, Winzern und Produzenten. So, wie das auch am jeweiligen Zielort im Piemont oder in der Provence ablaufen würde - nur eben per Zoom am Computer. "Auch unser Experte aus Südtirol, Andreas Gottlieb Hempel, der demnächst 80 wird, hat sich mit Begeisterung eingearbeitet und leitet jetzt Zoom-Verkostungen."

Logistisch war das durchaus eine Herausforderung, die ganzen Delikatessen mussten geordert und verpackt werden. Die kleinen Produzenten waren zwar froh über die Aufträge, aber sie kamen gelegentlich auch an die Grenze ihrer Kapazitäten. Manchmal hakt es mit den Lieferfristen, da müssen die beiden Firmeninhaber schon mal eine Nachtschicht einlegen, damit alles rechtzeitig an die Kunden kommt. Die buchen offenbar begeistert, wenn man sich so umsieht in den Geschäftsräumen von Genussreisen. Neun europäische Regionen hat Schell mittlerweile in Schachteln gepackt, in Italien und Frankreich hauptsächlich, aber auch Großbritannien, Portugal und Österreich sind im Angebot, "nur ausgerechnet Ungarn läuft leider nicht so besonders".

Ansonsten aber sind die Schells sehr glücklich mit dem Erfolg ihrer virtuellen Reisen, gerade erst hat eine große Versicherung 600 Boxen für ihre Mitarbeiter bestellt, mit zugehöriger Online-Reise, versteht sich. Freilich: Analoge Reisen sind schon noch mal etwas anderes. Und man kann sich denken, dass Beatrix Schell trotz allem schon sehnsüchtig darauf wartet, wieder selbst Geheimtipps ausfindig zu machen, direkt an den jeweiligen Reisezielen.