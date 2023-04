Boulebahn am Gotzinger Platz

Nachdem sie sich zuletzt noch einmal vier Jahre lang gedulden mussten, bekommen die Sendlinger in diesem Frühjahr eine Boulebahn am Gotzinger Platz. Den Anstoß dazu hatte im Jahr 2016 Stefanie Schwarzbach gegeben, die lange auf internationalem Niveau Boule/Pétanque spielte und heute die Jugend-Nationalmannschaft trainiert. Im Viertel fanden sich schnell weitere Freunde des Kugelsports, so dass sich die Bürgerversammlung mit großer Mehrheit hinter den Wunsch stellte. Zunächst hatte die Stadt 2019 zugesagt, den Platz anzulegen, ehe das Vorhaben verschoben wurde, und schließlich im Corona-Loch zu verschwinden drohte.

Ein weiterer Bürgerversammlungs-Antrag und stetiges Nachbohren aus der lokalen Politik brachten nun schließlich die Zusage des Baureferats, die Bahn noch im April auf dem Südteil des Rasenkarrees vor der Kirche St. Korbinian anzulegen, als Interimslösung. Der Plan einer grundlegenden Umgestaltung des Platzes mit zusätzlichem Grün und einem Kinderspielplatz bleibt vorerst auf der Warteliste.