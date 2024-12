Eine Auswahl von Gottesdiensten und Kirchenkonzerten in München an Silvester und Neujahr.

Katholische Kirchen

Zum Jahresschluss und zur Eröffnung des Heiligen Jahres zelebriert Erzbischof Reinhard Kardinal Marx am 31. Dezember um 17 Uhr im Liebfrauendom eine feierliche Bischofsmesse, musikalisch begleitet vom Vokalensemble der Dommusik und den Dombläsern, die die Messe „Te Deum laudamus“ von Wolfram Menschick intonieren. In St. Ludwig beginnt um 17 Uhr ein Hochamt zum Jahresschluss, der Chor singt Werke von Joseph Rheinberger, Giuseppe Verdi und Eric Whitacre; um 21 Uhr lassen die Organisten Stephan Heuberger und Philip Huber beim Orgelkonzert zum Jahresschluss Werke zu zwei und vier Händen von Bach, Debussy, Durufle, Messiaen und Ravel erklingen.

In der Heilig-Geist-Kirche am Viktualienmarkt beginnt um 17 Uhr eine Heilige Messe zum Jahresschluss; um 19.30 Uhr findet ein erstes Silvesterkonzert unter Leitung von Stefan Moser statt, es ertönen Werke für Trompete, Pauke und Orgel von Bach, Händel, Vivaldi und Mozart; um 22 Uhr folgen Stücke für zwei Trompeten und Orgel aus dem Werk von Bach, Händel, Jean-Philippe Rameau, und Marc-Antoine Charpentier; Karten für beide Konzerte gibt es an der Abendkasse.

St. Sylvester in Altschwabing begeht sein Patrozinium mit einer feierlichen Orchestermesse um 17 Uhr, Solisten, das Vokal- und Instrumentalensemble tragen die Pastoralmesse in C-Dur von František Xaver Brixi vor. In St. Maximilian feiert die Gemeinde um 18 Uhr eine Heilige Messe zum Jahresschluss, in der Teile des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach vorgetragen werden. Festliche Musik für Blechbläser, Pauken und Gemeinde, unter anderem Wolfgang Amadeus Mozarts „Exultate, jubilate“ (KV 165) erklingt bei der Jahresschlussandacht um 17.30 Uhr in St. Peter.

In der Theatinerkirche St. Kajetan versammeln sich Gläubige um 16 Uhr zu einer Jahresschlussandacht mit der neuen Vokalkapelle; Solisten, Chor und Orchester singen und spielen die Kantate „Herz und Tat und Mund und Leben“ (BWV 147) von Bach. Eine „Atem.Pause“ mit Orgelmusik und einem geistlichen Impuls können Besucher um 12.30 Uhr in St. Michael einlegen, bevor die Jesuiten um 17 Uhr zur Jahresschlussandacht mit Pater Martin Stark SJ einladen; die Jahresschlussmesse um 18 Uhr wird von Vittorio Vanini an der Orgel und Linus Löffler an der Trompete begleitet, anschließend ist bis Mitternacht Gelegenheit zur Anbetung in der Kirche.

Jahresschluss mit musikalischer Begleitung: St. Rupert im Münchner Westend. (Foto: Robert Haas)

Im Westend beginnt um 17 Uhr eine Heilige Messe zum Jahresschluss mit musikalischer Begleitung in St. Rupert. In St. Paul sind Interessierte um 19.30 Uhr zu einem Taizé-Gebet eingeladen. Weiterhin ist Gelegenheit zum Besuch einer Heiligen Messe um 7.30 Uhr in der Klosterkirche St. Anna im Lehel, um 12 Uhr in der Bürgersaalkirche, um 17 Uhr in St. Anton Isarvorstadt sowie um 18.30 Uhr in Herz Jesu Neuhausen.

Zum neuen Jahr wird der Liebfrauendom am 1. Januar um 10 Uhr geöffnet; um 12 Uhr feiert Erzbischof Reinhard Kardinal Marx eine Bischofsmesse mit Aussetzung, begleitet von Kantorengesängen und Orgelmusik; im Festgottesdienst um 18 Uhr mit Domdekan Lorenz Wolf lassen die Capella Cathedralis und die Renaissance-Dombläser Tomás Luis de Victorias „Missa Ave regina caelorum“ erklingen. In der Michaelskirche tragen Solisten, Chor und Orchester von St. Michael unter der Leitung von Frank Höndgen im Hochamt mit Pater Ludger Joos SJ um 10 Uhr die „Krönungsmesse“ von Mozart vor.

In der Bürgersaalkirche in der Fußgängerzone erschallt im Festgottesdienst um 11.30 Uhr Georg Friedrich Händels Wassermusik-Suite für Trompete und Orgel. Zum Hochfest der Gottesmutter Maria an Neujahr feiern die Dominikaner in der Theatinerkirche St. Kajetan um 10.30 Uhr ein lateinisches Hochamt mit der Vokalkapelle, Pater Martin Holzmann OP predigt zum Thema „Ein Segen sollst Du sein!“, dazu erklingt Musik von Giovanni Gastoldi und Claudio Monteverdi.

In der Heilig-Geist-Kirche am Viktualienmarkt sind Musikliebhaber um 19.30 Uhr zu einem Neujahrskonzert eingeladen mit Werken für Trompete, Pauke und Orgel von Bach, Händel, Vivaldi, Mozart; Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Die Heilige Messe zum Neujahr um 17.30 Uhr in St. Benedikt im Westend wird musikalisch begleitet von Musik für Trompete und Orgel. St. Ursula Schwabing feiert um 18 Uhr einen Festgottesdienst zum neuen Jahr mit Orgelmusik.

Evangelische Kirchen

Zu einem Silvestergottesdienst lädt Pfarrerin Bettina-Maria Minth die Gemeinde St. Lukas um 17 Uhr in die katholische Kirche St. Jakob am Anger ein. In St. Matthäus beginnt um 17.30 Uhr ein Gottesdienst mit Pfarrer Norbert Roth. Mit Vikar Matthias Kauffmann findet um 17 Uhr ein Gottesdienst mit festlicher Orgelmusik in St. Markus statt. Gottesdienste mit Posaunenchor beginnen um 17 Uhr in der Gustav-Adolf-Kirche mit Pfarrer Stefan Ammon und in der Reformations-Gedächtnis-Kirche mit Pfarrerin Heike Immel.

In der Himmelfahrtskirche Pasing findet um 17 Uhr ein Gottesdienst mit Bläserensemble mit Pfarrerin Christine Drini statt. Pfarrer Philipp Gmelin lädt um 17 Uhr zu einem musikalischen Gottesdienst in die Nikodemuskirche ein. In der Kreuzkirche beginnt um 9.30 Uhr ein Gottesdienst mit Jugenddiakon Kai Deinat und um 17.30 Uhr ein Gottesdienst mit Pfarrerin Elke Wewetzer. Pfarrerin Annette Steck predigt um 17 Uhr in einem Gottesdienst in der Erlöserkirche. Pfarrerin Christine Glaser lädt um 17 Uhr zu einem gemeinsamen Gottesdienst mit der Peace Church in die Philippuskirche ein. Zur gleichen Zeit beginnen Gottesdienste in der Stephanuskirche mit Pfarrer Rolf Hartmann, in der Heilig-Geist-Kirche mit Pfarrer Johannes de Fallois, in der Dreieinigkeitskirche mit Pfarrerin Barbara Hopfmüller und in der Lutherkirche mit Pfarrer Micha Boerschmann.

Ebenfalls um 17 Uhr finden Gottesdienste in St. Paulus mit Pfarrerin Susanne Trimborn, in der Jubilatekirche mit Pfarrer Sebastian Degkwitz, in der Friedenskirche mit Vikarin Elisa Koch und in der Jesajakirche mit Pfarrerin Silke Höhne statt. Zudem laden um 17 Uhr zu Gottesdiensten ein: Pfarrer Matthias Dörrich in die Bethlehemskirche, Vikar Mathias Litzenburger in die Paul-Gerhardt-Kirche, Pfarrer Roman Breitwieser in die Korneliuskirche und Pfarrer Andreas Lay in den Gemeindesaal der Emmauskirche.

Musikalischer Gottesdienst: die Versöhnungskirche am Harthof. (Foto: Florian Peljak)

In der Versöhnungskirche findet um 15 Uhr ein musikalischer Gottesdienst mit Pfarrerin Dorothee Hermann statt. Um 17.30 Uhr laden Pfarrerin Regina Hallmann in die Apostelkirche und Pfarrerin Heike Immel in die Simeonskirche zu Gottesdiensten ein. Um 18 Uhr beginnen Gottesdienste in der Passionskirche mit Pfarrer Claus-Philipp Zahn, in der Nazarethkirche mit Pfarrerin Christine Heilmeier, in der Andreaskirche mit Pfarrer Johannes Schuster und in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche mit Pfarrer Martin Decker. Pfarrerin Stephanie Höhner predigt um 18.30 Uhr in einem Gottesdienst in der Gethsemanekirche.

An Neujahr lädt Landesbischof Christian Kopp um 10 Uhr zu einem Neujahrsgottesdienst in St. Matthäus ein. Mit Stadtdekan Bernhard Liess beginnt um 17 Uhr ein Gottesdienst mit Trompete und Orgel in St. Markus. In der Magdalenenkirche findet mit Pfarrerin Dagmar Knecht um 18 Uhr ein Gottesdienst zur Jahreslosung „Prüft alles und behaltet das Gute!“ mit Livemusik der „Ladybugs“ und anschließendem „Kater-Dinner“ statt.

Segnungsgottesdienste beginnen um 17 Uhr in der Stephanuskirche mit Pfarrer Rolf Hartmann und in der Himmelfahrtskirche Pasing mit Pfarrerin Christine Drini. In der Immanuelkirche findet um 18 Uhr ein Segnungsgottesdienst mit Pfarrerin Christine Heilmeier statt. Pfarrer Bernd Berger lädt um 10 Uhr zu einem Gottesdienst mit Champagner und Matjes in die Auferstehungskirche ein. Zur gleichen Zeit beginnt in der Paul-Gerhardt-Kirche ein Gottesdienst mit Pfarrerin Lidia Rabenstein.

Pfarrer Andreas Braveny predigt um 19 Uhr in einem Gottesdienst in der Erlöserkirche. Weitere Gottesdienste beginnen um 17 Uhr in der Dreieinigkeitskirche mit Pfarrer i. R. Martin Stählin, in der Rogatekirche mit Pfarrerin Verena Übler, in der Philippuskirche mit Pfarrerin Christine Glaser und in der Jakobuskirche mit Pfarrer Martin Zöbeley. Ebenfalls um 17 Uhr finden Gottesdienste in der Adventskirche, in der Epiphaniaskirche, in der Simeonskirche mit Prädikant Dr. Wilhelm Oppenrieder und im Gemeindesaal der Gustav-Adolf-Kirche mit Prädikant Fritz Hespelt statt.

Ökumenische Gottesdienste

Ökumenische Gottesdienste an Silvester beginnen um 17 Uhr in der Olympiakirche und in der Offenbarungskirche mit Pfarrerin Verena Übler und Diakon Walter Hofmeister.