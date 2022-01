Von Tom Soyer

Wenn ein Missbrauchsgutachten für das Erzbistum München und Freising sogar einen Kardinal und einen emeritierten Papst belastet, wie mag es dann denen gehen, um die sie sich als oberste und alleroberste Hirten zu kümmern haben oder hatten? Und welche Seelsorge bieten die Pfarrer wenige Tage nach der Veröffentlichung den Kirchenbesuchern in den Sonntagsmessen? Zwei - zufällig ausgewählte - Momentaufnahmen aus Münchner Pfarrkirchen vom Wochenende lassen auf tiefgehende Irritation auch beim Klerus schließen: Ein Pfarrer vermeidet das Thema - ein anderer rückt es ins Zentrum einer emotionalen Predigt, die empathisch mit den Missbrauchsopfern ist, den Zusammenhalt der Kirche in den Fokus rückt, aber auch Konsequenzen anmahnt.

Samstagabend, 18 Uhr, Pfarrkirche Sankt Joseph am Josephsplatz in der Maxvorstadt. Hell brennen die Lichter am gewaltigen Christbaum rechts vom Altar, rund 40 Gläubige versammeln sich zum Vorabendgottesdienst mit Kurat Stephan Ostrowitzki. Lesung aus dem ersten Paulus-Brief an die christliche Gemeinde von Korinth - und weil da auch von "innerer Zerrissenheit" der Gemeinde die Rede ist, hätte man später in der Predigt daran ziemlich aktuell anknüpfen können.

Kurat Ostrowitzki zieht es vor, vorsichtigere Signale zu setzen: Nach einer weiteren Lesung aus dem Lukas-Evangelium gibt es in seiner Predigt allgemein vergleichende Betrachtungen zwischen Altem und Neuem Testament, dazu den Hinweis, dass es "uns Christen" ohne den jüdischen Glauben "überhaupt nicht gäbe", weshalb Antisemitismus für Christen auch völlig undenkbar sei. Kein Wort zum aktuellen Missbrauchsgutachten. Auch die Fürbitten bleiben allgemein, sie widmen sich Staatenlenkern, Sündern und denen, die Gutes tun.

Nach der Messe wird Ostrowitzki auf Nachfrage deutlicher: "Die Kirche ist an einem Punkt, wo sie Nägel mit Köpfen machen muss; sonst kann man sich das alles schenken." Mit dem Gutachten gehe die Kirche "einen ehrlichen Weg", sagt er noch, und Menschen seien eben "abgründig". In der Kirche komme "alles vor, was im normalen Leben vorkommt". Eine ältere Kirchgängerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte und ehedem Religion unterrichtete, bekräftigt als Ergänzung: "Ich verstehe diese jahrelange Vertuschung nicht." Es sei auch schwierig gewesen für Laien, sich zu trauen, etwas gegen Priester zu sagen - obwohl es immer schon viel Gerede über Übergriffe gegeben habe.

"Ja, auch Täter können unter uns sein"

Sonntag, 9.30 Uhr, Pfarrkirche Heilig Kreuz in Obergiesing. Zwei mächtige Christbäume umsäumen den Hauptaltar - aber kein Licht brennt. Das fügt sich wie ein Signal der Demut zur Predigt von Monsignore Engelbert Dirnberger, Leiter des Pfarrverbands Obergiesing. Denn Dirnberger richtet in seiner Predigt ohne Umschweife den Fokus auf die Veröffentlichung der Missbrauchsstudie, ein "bedrückendes Thema". Er spricht dazu minutenlang zu seiner Gemeinde, "auch wenn die offizielle Stellungnahme der Bistumsleitung erst am kommenden Donnerstag erfolgen wird".

Dirnberger sagt, dass manche jenes Thema nicht mehr hören könnten, andere aber ein Wort ihres Pfarrers erwarteten, und es gebe "jene, die sich zutiefst schämen - ich gehöre auch dazu". Zudem sei nicht auszuschließen, "dass unter uns auch Menschen sind, die selbst von Missbrauch betroffen sind", und "ja, auch Täter können unter uns sein". Er wolle daher berichten, wie es ihm selbst damit gehe und zuerst den Blick auf die Opfer richten, denen "die Zukunft geraubt" worden sei. "Die Schwächsten wurden skrupellos ausgenutzt. Vertrauen wurde gebrochen und Leben zerstört." Dieses Leid müsse anerkannt werden, auch finanziell.

Alle müssten hinschauen und an der Seite der Betroffenen sein, dann werde auch der Blick klarer auf die Täter - und auf die Kirche als Ganzes. "Wir brauchen die größtmögliche Sicherheit, dass Täter in der Kirche keine Schutzräume mehr finden, dass sie nicht damit rechnen können, dass die Scham der Betroffenen oder die Rücksicht von Kollegen und Vorgesetzten sie schützen", predigt Dirnberger. Und wird noch konkreter. "Jetzt geht es um Aufarbeitung und darum, dass die Zuständigen in den Leitungsebenen der Kirche Verantwortung übernehmen und im Falle von Fehlverhalten Konsequenzen ziehen."

Das rüttle und zerre enorm an der Kirche und wohl auch am Glauben vieler. "Die Übertragung hoher und höchster Ämter in der Kirche befreit nicht von menschlicher Schwäche und Fehlerhaftigkeit - auch Bischöfe und Päpste können scheitern." Doch was nicht zusammenpasse und "allen Betroffenen ins Gesicht schlägt", ist "einerseits das demütige Büßergewand zu tragen und andererseits jeden Reformvorschlag grundsätzlich abzulehnen. Bei der Behebung der institutionellen Ursachen des Missbrauchs stehen wir leider noch sehr am Anfang." Er frage sich auch, warum man in der Kirche bleibe, aber er setze auf jenen Zusammenhalt, den Paulus in seinem Brief an die Korinther beschwor. Nur so könne vorwärts gearbeitet werden, für eine bessere Zukunft.

In Heilig Kreuz gibt es an diesem Sonntag genau drei Fürbitten in der Messe: Für die Opfer von sexuellem Missbrauch, für die Verantwortlichen in der Kirche und für alle, die anderen Menschen Leid zugefügt haben.

Die Erzdiözese München und Freising hat anlässlich der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens eine neue Anlauf- und Beratungsstelle für Betroffene von sexuellem Missbrauch der Erzdiözese geschaffen. Sie ist in den ersten beiden Wochen vom 20. Januar an montags bis samstags von 9 Uhr bis 20 Uhr unter Telefon 089/2137-77000 zu erreichen. Über die Erreichbarkeit danach will das Ordinariat im Internet informieren unter www.erzbistum-muenchen.de/anlaufstelle .