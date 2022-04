Ostersonntag

Katholisch: Kardinal Marx feiert um 10 Uhr im Liebfrauendom ein Pontifikalamt mit dem Vokalensemble des Domchors, Domorchester und Solisten der Capella Cathedralis, die unter anderem Wolfgang Amadeus Mozarts "Missa brevis in D KV 194" erklingen lassen; bei der Pontifikalvesper um 17.30 Uhr intonieren Domsingknaben, Mädchenkantorei, Junge Domkantorei und Dombläser Werke von Max Eham sowie Georg Friedrich Händels "Halleluja". In St. Bonifaz wird die Feier der Osternacht um 5 Uhr musikalisch gestaltet von der Schola St. Bonifaz und Organist Martin Fleckenstein (Voranmeldung unter www.sankt-bonifaz.de nötig); um 9.30 Uhr dann ein Pontifikalamt mit Musik von Wolfgang Amadeus Mozart (Messe in B-Dur, KV 275, Fassung für Solistenquartett), das auch als Livestream übertragen wird; um 11.30 Uhr Kindermesse (Voranmeldung nötig); die Pontifikalvesper um 18.15 Uhr wird nur im Livestream übertragen.

St. Ludwig lädt um 5 Uhr zur Feier der Osternacht mit anschließendem gemeinsamen Osterfrühstück; beim Hochamt um 10 Uhr sind Werke von Haydn, Monteverdi und Mahler zu hören, parallel findet im Freien ein Kindergottesdienst mit Ostereiersuche statt; um 15 Uhr feiert die englischsprachige St. John Berchmans Gemeinde. Im lateinischen Hochamt zu Ostern in St. Peter erklingt die "Krönungsmesse" von Mozart.

In der Theatinerkirche (St. Kajetan) zelebrieren die Dominikaner um 10.30 Uhr ein lateinisches Hochamt, als Musik erklingt unter anderem das "Resurrexit Kleine Credomesse (KV 192)" von Wolfgang Amadeus Mozart für Chor, Orchester und Solisten. Bei den Jesuiten in St. Michael lassen Solisten, Chor und Orchester um 10 Uhr Ludwig van Beethovens Messe in C-Dur erklingen. In der Bürgersaalkirche in der Fußgängerzone wird um 11.30 Uhr mit Franz Schuberts "Messe C-Dur" für Soli, Chor und Orchester gefeiert; um 16 Uhr findet eine Messe in englischer und um 18 Uhr in italienischer Sprache statt.

Mit einem ökumenischen Osterfeuer feiert der Pfarrverband Westend um 5 Uhr am Gollierplatz, danach Gottesdienst in St. Rupert; um 10 Uhr Familiengottesdienst. In St. Paul widmet sich die "TatOrtZeit.Andacht" um 20.15 Uhr der Frage "Und wenn er gar nicht auferstanden wäre". In Heilig Geist erklingt um 11 Uhr Joseph Haydns Orgelsolo-Messe B-Dur, in St. Anna um 5 Uhr Jean Langlais' "Incantation pour un jour Saint" für Orgel.

Evangelisch: Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm lädt um 10 Uhr zu einem Festgottesdienst mit dem Münchner Motettenchor und dem Residenzorchester München in St. Matthäus ein, zuvor beginnt um 5.30 Uhr eine Osternachtfeier. (Beide Gottesdienste werden auch unter www.stmatthaeus.de übertragen). In St. Markus findet um 7 Uhr eine Ostermorgenfeier und um 11.15 Uhr ein Festgottesdienst mit dem Posaunenchor statt. Zur Osternacht mit Osterfeuer lädt um 5 Uhr die Apostelkirche ein, um 10.30 Uhr findet ein Festgottesdienst mit Bläserchor statt. Um 5.30 Uhr beginnt in der Gustav-Adolf-Kirche die Osternacht mit Gospelchor.

In St. Johannes findet um 5.30 Uhr die Osternacht statt, um 9 Uhr eine Auferstehungsfeier auf dem Alten Haidhauser Friedhof und um 10 Uhr in der Kirche ein Festgottesdienst mit dem Blechbläserensemble PreysingBrass. Nach einer Predigt um 5.30 Uhr beginnt in der Andreaskirche um 10 Uhr ein Festgottesdienst mit Instrumental-Ensemble. In der Reformations-Gedächtnis-Kirche findet um 6 Uhr ein Gottesdienst mit "Die Band", um 10.30 Uhr beginnt ein Gottesdienst mit Posaunenchor. In der Immanuelkirche beginnt um 5 Uhr ein Osternachtgottesdienst mit der Männerschola der Kantorei und um 10 Uhr ein Familiengottesdienst.

Um 6 Uhr ist Osternachtgottesdienst in der Adventskirche, um 10 Uhr beginnt ein Ostergottesdienst mit Saxophon und Orgel. Um 5 Uhr lädt die Paul-Gerhardt-Kirche zur Osternachtsfeier mit Taufgedächtnis ein, um 10 Uhr beginnt ein Festgottesdienst mit dem Paul-Gerhardt-Chor. St. Paulus lädt um 5.30 Uhr zur Osternacht und um 9.30 Uhr zu einem Gottesdienst mit Kirchenchor. In der Friedenskirche findet um 6 Uhr die Osternacht und um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Streichmusik statt.

Nach einem Osternachtgottesdienst um 5.30 Uhr in der Lutherkirche beginnt um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Orgel und Flöte. In der Christuskirche findet um 5 Uhr eine Osternachtfeier und um 8 Uhr zur Auferstehungsfeier auf dem Westfriedhof statt. Um 5.30 Uhr beginnt eine Auferstehungsfeier in der Gethsemanekirche, um 9.30 Uhr findet ein Gottesdienst und um 11 Uhr eine Andacht für Familien und Alleinerziehende statt. St. Lukas feiert um 5 und um 10 Uhr Gottesdienste, ein Video-Gottesdienst kann von 10 Uhr unter www.sanktlukas.de abgerufen werden.

Ostermontag

Katholisch: Im Liebfrauendom wird der Festgottesdienst um 10 Uhr begleitet von der Jungen Domkantorei und dem Domorchester, die Johann Ernst Eberlins "Missa in C" und weitere Werke präsentieren. In St. Bonifaz läuten um 11.15 Uhr die Glocken zu einem Pfarr- und Konventamt zum Ostermontag (maximal 100 Personen, keine Voranmeldung, Livestream unter www.sankt-bonifaz.de). Um 10 Uhr erklingt in St. Peter die "Nelsonmesse Hob. XXII: 11" von Joseph Haydn.

In der Theatinerkirche (St. Kajetan) ist beim lateinischen Hochamt mit der Vokalkapelle um 10.30 Uhr unter anderem das "Resurrexi" aus der Missa Solemnis (KV 337) von Wolfgang Amadeus Mozart für Chor, Orchester und Solisten zu hören. In St. Michael beginnt um 9 Uhr ein Oster-Hochamt mit Rheinbergers Messe in C-Dur für Soli, Chor und Orchester.

Der Pfarrverband Westend lädt ein zum gemeinsamen Emmausgang: um 9.30 Uhr von Maria Heimsuchung nach St. Rupert, um 10 Uhr weiter nach St. Benedikt, um 10.15 Uhr weiter nach St. Paul, wo um 11 Uhr ein Pfarrverbandsgottesdienst stattfindet, dazu ist Antonio Caldaras "Missa in Bb-Dur für vier Stimmen, Streicher und Continuo zu hören. St. Anna feiert um 10 Uhr mit Mozarts "Krönungsmesse" sowie Georg Friedrich Händels "Halleluja" aus Messias.

Evangelisch: Die Christuskirche lädt um 10 Uhr zu einem Gottesdienst mit Ostersingspiel "In Emmaus ist noch nicht Schluss" mit den Kinderchören der Christuskirche in die Christuskirche ein. Familiengottesdienste beginnen um 10 Uhr in der Erlöserkirche und um 11 Uhr in der Gethsemanekirche. In der Paul-Gerhardt-Kirche findet um 10 Uhr ein Familien- und Lobpreisgottesdienst statt. Der Gottesdienst um 10 Uhr in St. Matthäus wird unter www.stmatthaeus.de übertragen.