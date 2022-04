Gründonnerstag

Katholisch: Im Liebfrauendom zelebriert Kardinal Reinhard Marx um 9 Uhr eine Karmette, dazu singen das Vokalensemble der Kantorinnen und Kantoren am Dom sowie Solisten der Capella Cathedralis unter anderem Responsorien von Tomás Luis de Victoria; um 18.30 Uhr feiert der Kardinal die Messe vom Letzten Abendmahl, es erklingen Josef Gabriel Rheinbergers "Missa Sanctissimae Crucis G-Dur op. 151" und weitere Stücke; von 19.30 Uhr bis 21 Uhr ist Zeit für stilles Beten vor der Heiligen Eucharistie in der Sakramentskapelle. In St. Bonifaz beginnt um 7 Uhr eine Trauermette mit den Kantoren der Abtei; um 19 Uhr laden die Benediktiner zum Pontifikalamt ein; beides kann im Livestream unter www.sankt-bonifaz.de verfolgt werden. In St. Ludwig feiert um 17 Uhr die englischsprachige St. John-Berchmans-Gemeinde; bei der Messe vom Letzten Abendmahl um 19 Uhr singt der Chor Werke von Orlando di Lasso, Maurice Duruflé, Pau Casals und Johann Kuhnau; anschließend stille Anbetung in der Kapelle; um 22 Uhr trifft sich die Jugend zur Ölbergandacht. In St. Peter wird das Amt vom Letzten Abendmahl um 18 Uhr begleitet von Rheinbergers "Missa sanctae crucis op. 151", anschließend stille Anbetung am Corporis-Christi-Altar bis 21 Uhr. In der Bürgersaalkirche findet um 16 Uhr eine Abendmahlfeier in englischer und um 18 Uhr in italienischer Sprache statt. In der Klosterkirche St. Anna beginnt um 19 Uhr eine Messe Gregorianischen Choralgesängen.

Evangelisch: St. Lukas lädt um 19 Uhr zu einem Gottesdienst mit Abendmahl an der langen Tafel ein. Der Gottesdienst in St. Matthäus um 19 Uhr wird auch unter www.stmatthaeus.de übertragen. Um 18 Uhr beginnen Gottesdienste mit Tischabendmahl in St. Markus, der Andreaskirche und in St. Paulus. Die Auferstehungskirche feiert um 19 Uhr einen Gottesdienst mit Agapemahl. Der Abendmahlsgottesdienst um 19 Uhr in der Jubilatekirche wird auch unter www.jubilatekirche.de übertragen. Um 18 Uhr finden Andachten in der Versöhnungskirche und in der Hoffnungskirche statt.

Karfreitag

Katholisch: Bei der Karmette von Kardinal Marx um 9 Uhr im Liebfrauendom spielt die Capella Cathedralis Responsorien und Motetten von Orlando di Lasso; bei Feier vom Leiden und Sterben Christi wird der Kardinal um 15 Uhr vom Vokalensemble des Domchors und Solisten der Capella Cathedralis begleitet, die die Johannespassion von Heinrich Schütz intonieren; von 17 bis 21 Uhr Stilles Beten am Heiligen Grab in der Krypta. In St. Bonifaz wird die Liturgie zu Karfreitag um 15 Uhr untermalt von Kantorengesängen und Werken für Violoncello (Voranmeldung über www.sankt-bonifaz.de nötig). St. Ludwig lädt um 10 Uhr zur Karfreitagsfeier für Kinder; um 15 Uhr singt der Chor Werke von Bach, Bruckner und Thomas; um 18.30 Uhr Karfreitagsliturgie der englischsprachigen St. John-Berchmans-Gemeinde. In St. Peter beginnt um 15 Uhr die Liturgie vom Leiden und Sterben des Herrn mit Motetten zur Kreuzverehrung von Herbert Paulmichl, anschließend stille Anbetung am Heiligen Grab bis 21 Uhr. Die Asamkirche öffnet von 17.30 bis 21 Uhr das Heilige Grab in der Krypta zum Gebet. In der Theatinerkirche (St. Kajetan) laden die Dominikaner um 10 Uhr zur Kreuzwegandacht ein; um 15 Uhr Karfreitagsliturgie mit Kreuzverehrung und Improperien im Gregorianischen Choral mit der neuen Vokalkapelle. Die große Karfreitagsprozession in der Münchner Innenstadt findet pandemiebedingt in St. Michael statt: Der "Kreuzweg der Nationen" beginnt um 10 Uhr mit Kardinal Marx, der Bischof der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche, Bohdan Dzyurakh, spricht Grußworte; um 15 Uhr singt der Kammerchor die Johannespassion von Heinrich Schütz. In der Bürgersaalkirche findet um 15 Uhr eine Karfreitagsliturgie in englischer Sprache statt. In St. Elisabeth beginnt um 11 Uhr eine Andacht für Hörgeschädigte und Taubblinde. Um 11 Uhr beginnt in St. Paul ein Kinderkreuzweg am Bavariapark (bei schlechtem Wetter in der Kirche). Bei der Karfreitagsliturgie für den Pfarrverband Westend um 15 Uhr in St. Rupert präsentiert das Vokalensemble die Johannespassion und Motetten. In Heilig Geist können Gläubige um 8 Uhr den Kreuzweg beschreiten; um 15 Uhr beginnt die Karfreitagsliturgie mit Motetten-Gesang, anschließend ist bis 21 Uhr Grabeswache der Grabesritter. Kantorengesänge begleiten die Karfreitagsliturgie von 15 Uhr an in St. Anna.

Evangelisch: In der Himmelfahrtskirche Pasing beginnt um 10 Uhr ein Kantatengottesdienst mit der "Johannes-Passion" und der früheren Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler. Zu einem Gottesdienst mit dem Markus-Chor lädt um 11.15 Uhr die Kirche St. Markus ein. In der Dreieinigkeitskirche findet um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Alt-Arien aus der Johannes- und Matthäuspassion sowie der h-Moll-Messe (Agnus Dei) von Bach statt. Der Nymphenburger Kantatenchor begleitet in der Stephanuskirche den Gottesdienst um 9.30. In der Paul-Gerhardt-Kirche beginnt um 10 Uhr ein Gottesdienst mit dem Paul-Gerhardt-Chor. Zu einem Gottesdienst mit Streichmusik lädt die Friedenskirche um 10 Uhr ein. Um 10 Uhr werden Gottesdienste in St. Matthäus und St. Lukas unter www.stmatthaeus.de und www.sanktlukas.de übertragen. Die Jubilatekirche lädt um 10.30 Uhr zu einem Gottesdienst, der unter www.jubilatekirche.de übertragen wird. Um 15 Uhr finden verschiedene Andachten zur Sterbestunde Jesu statt: In St. Matthäus mit einem Ensemble des Münchner Motettenchores (auch online unter www.stmatthaeus.de), in der Emmauskirche mit dem Münchner Konzertchor, in der Paul-Gerhardt-Kirche mit gregorianischem Choral, in der Stephanuskirche mit einem Ensemble des Nymphenburger Kantatenchors und in der Erlöserkirche Musik von Bach.

Karsamstag

Katholisch: Bei der Karmette von Kardinal Marx im Liebfrauendom singen um 9 Uhr das Vokalensemble der Kantorinnen und Kantoren am Dom sowie Solisten der Capella Cathedralis unter anderem Responsorien von Tomás Luis de Victoria; von 10 bis 18 Uhr stilles Gebet in der Krypta; um 21 Uhr feiert der Kardinal das Hochfest der Osternacht mit dem Vokalensemble des Domchors, dem Domorchester und Solisten der Capella Cathedralis. In St. Bonifaz beginnt um 7 Uhr eine Trauermette (Livestream unter www.sankt-bonifaz.de). In St. Ludwig um 9 Uhr Trauermette am Heiligen Grab; um 20.30 Uhr feiert die St. John Berchmans-Gemeinde Osternacht in englischer Sprache. Das Heilige Grab in der Krypta der Asamkirche ist von 9 bis 13 Uhr zum stillen Gebet geöffnet. In St. Peter ist von 9 bis 12 Uhr Gelegenheit zur stillen Anbetung des Allerheiligsten; danach ist die Pfarrkirche geschlossen bis zur Feier der Osternacht um 21 Uhr, musikalisch untermalt von Psalmen für Männervokalquartett und Musik für Blechbläser, Pauken und Orgel. In der Theatinerkirche (St. Kajetan) feiern die Dominikaner um 20 Uhr Osternacht. In St. Michael wird die Feier der Osternacht um 21 Uhr begleitet vom Kammerchor, der Motetten aus dem Chorbuch Ostern singt. In der Bürgersaalkirche findet um 21 Uhr eine Auferstehungsfeier in englischer Sprache statt. Um 19 Uhr beginnt in St. Elisabeth ein Festgottesdienst für Hörgeschädigte und Taubblinde. Heilig Geist feiert um 21 Uhr mit Musik für Trompete und Orgel sowie Segnung des Osterfeuers vor dem Seiteneingang.

Evangelisch: Die Carolinenkirche lädt um 21 Uhr zu einer Osternachtsfeier mit Trompetenmusik und Gesang ein. In der Kreuzkirche beginnt um 19.30 Uhr ein Familiengottesdienst. Um 21 Uhr beginnt der Osternachtsgottesdienst im Garten der Jesajakirche. Zur gleichen Zeit findet in der Petruskirche ein Gottesdienst zur Osternachtstatt. In St. Matthäus beginnt um 18.30 Uhr ein Abendgebet.