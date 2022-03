Von Barbara Hordych

Dass die ukrainisch-russischen Akteure der neuen Show "Circus" einmal als Völkerverständigungstruppe inmitten eines Kriegs, den Putin in der Ukraine führt, auf der Gop-Bühne stehen würden, konnte in der Entstehungszeit der Show niemand ahnen. Denn eigentlich hätte "Circus" schon als Weihnachtsprogramm 2020 in München laufen sollen. Doch dann kam der zweite Corona-Lockdown. Die 14 Mitwirkenden, 13 stammen aus der Ukraine, einer kommt aus Russland, harrten zwar noch bis Februar 2021 in München aus, reisten dann aber doch ohne aufzutreten wieder ab.

"Insgesamt betrachtet hatte diese Show die längste Pause zwischen der ersten Probe und der Premiere, die wir je hatten", sagte der Münchner Haus-Chef Peter Weil bei der Einführung zur Premiere. Denn jetzt ist das Ensemble erneut in der Landeshauptstadt eingetroffen. Gleich vorneweg: Von den Nöten der Künstler und Künstlerinnen ist an diesem famosen und quicklebendigen Abend auf der Bühne nichts zu spüren.

Im Gegenteil. Mitunter ist auf der Bühne neben-, über- und untereinander so viel los, dass es beinahe schwerfällt, sich auf eine der dynamischen Darbietungen von Luftartisten, Jongleuren, Tänzerinnen und Bodenakrobaten zu fokussieren. Aber das gehört zum Konzept des Circustheater "Bingo", das Ende der 1990er-Jahre aus einer Kooperation der Artistenschule Kiew und der benachbarten Showbühne Bingo entstand. Deren Artisten sind europaweit unterwegs, sieben weitere Mitglieder der Truppe wirbeln derzeit etwa durch die Manege des Circus Krone.

Das passt, feiert die Inszenierung von Igor Protsenko und Irina German doch die Verschmelzung der beiden künstlerischen Welten Zirkus und Varieté. Passend dazu schmücken das Foyer der kleinen, feinen Schwester Gop derzeit einige rot-goldene Kostüme, die die große Schwester Krone zur Verfügung gestellt hat.

Detailansicht öffnen Sein Ballettkostüm aus der Comedy-Nummer hat Alexey Bitkine jetzt abgelegt: Am chinesischen Mast sorgt er mit seiner Frau Tatiana für Nervenkitzel. (Foto: Ralph Mohr)

Das Bühnenbild zitiert mit einem großen Glitzer-Gemälde einen Clown. Konkret kommt als Spaßmacher der einzige Russe des Teams ins Spiel: Der Ex-Roncalli-Clown Edouard Neumann alias "Eduardissimo". Verkleidet als Zirkusdirektor kämpft er überaus komisch mit seinen Mitarbeitern. Beispielsweise ringt er mit einem Mann (Alexey Bitkine) im Ballettkostüm, der starr wie eine Wachsfigur ständig umzukippen droht.

Einen losen roten Faden in diesem Programm bildet die Ankunft der Tänzerin Hanna Levchenko an einem Bahnhof; sie träumt davon, in der Welt des Zirkus aufgenommen zu werden. Da heißt es allerdings ganz unten anzufangen: Direktor Eduardissimo drückt ihr statt einem Glitzerkostüm einen blauen Kittel und Schrubber in die Hand, klebt ihr eine rote Clownsnase ins Gesicht.

Detailansicht öffnen In die Höhe gestemmt: Dmytro Naumenko (unten) und Vitalii Neponiashchyi stehen kerzengerade Hand auf Hand. (Foto: Ralph Mohr)

Fortan staunt das Publikum gemeinsam mit Hanna über die Leistungen der Artisten und Artistinnen. Da bringt die biegsame Anna Pieies als "Schlangenfrau" ihren Körper mit diversen Verrenkungen auf atemberaubende Weise durcheinander - am Ende ist man froh, als sie ihre Glieder wieder heil sortiert hat.

Alexey Bitkine - der jetzt sein Ballettkostüm aus der Comedy-Nummer abgelegt hat - saust aus großer Höhe am Chinesischen Mast auf seine am Boden liegende Partnerin und Frau Tatiana herab. Als er kurz vor ihrem Hals stoppt, sind die Stoßseufzer im Publikum deutlich hörbar. Besonders hervorzuheben ist auch die Partnerakrobatik von Vitalii Neponiashchyi und Dmytro Naumenko. Naumenko schleudert Neponiashchyi hoch. Der überschlägt sich und landet kerzengerade auf Naumenkos vor der Brust ausgestreckten Händen.

Natürlich sei die Sorge der Künstlerinnen und Künstler um die Nachrichten aus dem Heimatland ständig gegenwärtig, hatte Weil eingangs erzählt. Umso bewundernswerter sind ihr Strahlen und ihre Leistung auf der Bühne. Die doch Hoffnung auf ein künftiges gemeinsames Spiel weckt, nicht nur im Varieté.

Circus, bis 1. Mai, Gop-Varieté, Maximilianstraße 47