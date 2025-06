An der Münchner Google -Niederlassung im Arnulfpark haben Unbekannte politische Schmierschriften angebracht – offensichtlich mit Bezug zum Nahost-Konflikt.

Am Mittwochmorgen zwischen 2.30 und 5 Uhr beschmierten die Täter die Fassade des Gebäudes an der Erika-Mann-Straße auf einer Fläche von vier Quadratmetern – etwa mit dem Satz „Google kills Babys“. Offenbar die gleichen Täter brachten auf dem benachbarten Arnulfsteg ähnliche Parolen über eine Gesamtlänge von 20 Metern und eine Höhe von zwei Metern an.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im angegebenen Zeitraum in diesem Bereich Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Es ermittelt das Kriminalfachdezernat 4, das für den Staatsschutz zuständig ist. Der entstandene Schaden wird auf mehrere 1000 Euro geschätzt.