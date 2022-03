Auf dem Golfplatz in Thalkirchen dürfen auch über 2024 hinaus Bälle abgeschlagen werden. Der Stadtrat hat am Donnerstag beschlossen, den auslaufenden Pachtvertrag für den Münchener Golf Club bis 2034 zu verlängern. Sie freue sich, dass der Verein somit "Planungssicherheit für die kommenden Jahre" erhalte, sagte Sportbürgermeisterin Verena Dietl (SPD). Er leiste "hervorragende Arbeit" im Kinder- und Jugendbereich und für den Natur- und Biotopschutz. Gegen die geplante Verlängerung hatte es Protest gegeben. Kritiker sähen an der Stelle lieber einen öffentlichen Park.