Eine 65 Jahre alte Münchnerin hätte ihre Vergesslichkeit beinahe teuer bezahlt. Die Rentnerin hatte am vorigen Samstag ihre Einkaufstasche in einem Bus der Linie 53 zwischen Aidenbachstraße und Münchner Freiheit liegen lassen - mitsamt Gold - und Platinbarren im Wert von mehr als 100 000 Euro, dem Resultat einer kürzlichen Erbschaft. Als der Fahrer seinen Bus nachts auf dem Betriebshof in Freimann abstellte, entdeckte er die Tasche.

Weil die verständigten Polizeibeamten zunächst einen Zusammenhang mit einer Straftat vermuteten, leiteten sie Ermittlungen ein. Über einen Edelmetall-Großhändler machten sie die Besitzerin ausfindig. Die holte ihre Tasche am Montagnachmittag auf der Polizeiinspektion 47 in Milbertshofen wieder ab. Dem ehrlichen Busfahrer steht nun ein rechtmäßiger Finderlohn in Höhe von drei Prozent des Gesamtwerts zu, also mehr als 3000 Euro.