RettungseinsatzHubschrauber landet auf dem Goetheplatz

Hubschrauber statt Autos: Die Polizei sperrte am Freitagabend kurzzeitig den Goetheplatz, damit ein Rettungshubschrauber darauf landen konnte.
Hubschrauber statt Autos: Die Polizei sperrte am Freitagabend kurzzeitig den Goetheplatz, damit ein Rettungshubschrauber darauf landen konnte. (Foto: Feuerwehr München)

Am frühen Freitagabend wurde der verkehrsreiche Platz gesperrt – für den Transport eines Patienten in eine nahegelegene Klinik.

Der am Klinikum Großhadern stationierte Intensivtransporthubschrauber Christoph München ist am Freitag mitten in der Stadt gelandet – und das im Berufsverkehr. Für die Landung hatten Feuerwehr und Polizei den Goetheplatz gegen 18.30 Uhr komplett gesperrt. Von dort sei ein Patient, der aus dem Münchner Umland stammte, dann per Rettungswagen in eine der nahegelegenen Innenstadt-Kliniken der Ludwig-Maximilians-Universität gebracht worden, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte.

Dank der reibungslos organisierten Rettungskette hätten sich die Verkehrsbehinderungen in Grenzen gehalten, nach zehn Minuten sei die Sperrung wieder aufgehoben worden. Über den Zustand des Patienten war zunächst nichts bekannt.

