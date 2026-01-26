Der am Klinikum Großhadern stationierte Intensivtransporthubschrauber Christoph München ist am Freitag mitten in der Stadt gelandet – und das im Berufsverkehr. Für die Landung hatten Feuerwehr und Polizei den Goetheplatz gegen 18.30 Uhr komplett gesperrt. Von dort sei ein Patient, der aus dem Münchner Umland stammte, dann per Rettungswagen in eine der nahegelegenen Innenstadt-Kliniken der Ludwig-Maximilians-Universität gebracht worden, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte.