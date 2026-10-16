In Sachen Familienfreundlichkeit ist in der Münchner Gastronomie noch Luft nach oben. Das dürften nicht nur Eltern so sehen, denen beim Essengehen kritische Blicke zugeworfen werden, sobald das Kind nicht stillsitzt; auch die Gastronomen selbst können ihren Beruf aufgrund der Arbeitszeiten am Abend und am Wochenende oft nur schwer mit einem Familienleben vereinbaren. Das Restaurant „Goethe & Gabel“, das an diesem Samstag an der Häberlstraße nahe dem Goetheplatz eröffnet, will für beide Gruppen ein Ort sein, an dem Familie an erster Stelle stehen darf.

Gastronomie in dieser Hinsicht neu zu denken, hat die vier Betreiber dazu motiviert, ein eigenes Restaurant zu eröffnen, allen voran den zweifachen Vater und Koch Felix Adebahr. Er war zuvor in der Spitzengastronomie zu Hause, kochte unter anderem im Tantris unter Hans Haas, im Esszimmer der BMW Welt unter Bobby Bräuer und zuletzt als Küchenchef in Käfers Green Beetle sowie im Mural Restaurant. Lange Arbeitszeiten und der Druck, immer perfekt arbeiten zu müssen, waren sein täglich Brot.

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Einmal fragte ihn sein fünfjähriger Sohn, ob er eigentlich lieber arbeiten gehe, als mit ihm zu spielen. Das habe ihn so verletzt, sagt Adebahr im Gespräch, dass ihm in diesem Moment klar geworden sei: Es muss sich etwas ändern. Deshalb eröffnet er nun zusammen mit seinen Geschäftspartnern und Freunden Maximilian Hollasch und den Brüdern Tim und Jonas Heuberger sein erstes eigenes Restaurant. Die vier eint seit Jahren ihre Liebe zum Fußball und zu gutem Essen. Hollasch und die Gebrüder Heuberger betreiben außerdem bereits den Getränkemarkt „Isar Durscht“ in der Au.

Das Goethe & Gabel ist ein Tagesbetrieb mit durchgehender Küche unter der Woche, vom Mittagstisch über Kaffee und Kuchen am Nachmittag bis hin zum frühen Abendessen ab 17 Uhr. Um halb acht abends nimmt die Küche letzte Bestellungen an und spätestens um halb neun ist Feierabend, damit die Belegschaft zeitig nach Hause kommt. Am Wochenende bleibt das Restaurant ganz geschlossen.

Das Konzept eines Tagesbetriebs komme nicht nur in der Nachbarschaft gut an, sagt Adebahr, nachdem im Vorgängerlokal Olé Madrid, das es dort mehr als 30 Jahre gegeben hat, bis spät in die Nacht Flamenco getanzt wurde; es passe auch gut zum veränderten Konsumverhalten der Gäste. Man bleibe nicht mehr so lange sitzen wie früher, die junge Generation trinke weniger Alkohol, und überhaupt werde die Gastronomie immer schnelllebiger. Und dann sei da noch das Paradoxon, meint Adebahr, dass Gäste immer experimentierfreudiger und qualitätsbewusster äßen, zugleich aber weniger Geld ausgeben wollten.

Diesen Widerspruch versuchen die Betreiber des Goethe & Gabel durch ihre Personalpolitik aufzulösen. Dadurch, dass sie keine Mitarbeiter haben und die knapp 40 Plätze zu viert bewirten, sei es ihnen möglich, erklärt Adebahr, die Einsparungen an Personalkosten in die Qualität der Produkte zu stecken und ihre Speisen zu fairen Preisen anzubieten.

Die KI empfiehlt auf Wunsch den passenden Wein zum Gericht

Adebahr und Jonas Heuberger werden vorrangig in der Küche stehen, während Tim Heuberger und Hollasch den Service bestreiten. Weitere Unterstützung kommt nur von einem KI-Tool auf der Webseite des Restaurants, über das man sich beispielsweise vorab zu Hause über die Allergene der Speisekarte informieren, oder sich an Ort und Stelle einen Wein zum Essen empfehlen lassen kann. Welcher Wein zu welchem Gericht passt, hat die KI zuvor von Adebahr gelernt.

Die Speisekarte ist bewusst klein gehalten und wird saisonal bestückt. Anders als es Adebahr von der Sterneküche gewohnt war, dürfe auch mal etwas kurzfristig geändert werden, findet er. „Die Flexibilität muss da sein, sonst fesselt man sich ans eigene Konzept.“ Bis 15 Uhr gibt es täglich fünf teils wechselnde Tagesgerichte, kommende Woche etwa Penne Arrabiata für 12,50 Euro. Nachmittags kann man zum Kaffee aus einer kleinen Karte mit Snacks und Süßgebäck wählen, und von 17 Uhr an kommt die reguläre Karte zum Einsatz.

Goethe steht Pate für das neue Restaurant, das sich unweit des Goetheplatzes befindet. Foto: Catherina Hess

Das Besondere daran: Die Gerichte sind überwiegend vegetarisch bis vegan und wer mag, kann sich Fisch und Fleisch je nach Tagesangebot dazubestellen. Die Topfen-Gnocchi mit Erbsenpüree und glasierten Karotten etwa kosten als Hauptgericht 18,50 Euro. Möchte man dazu ein Stück Saibling von der Fischzucht Birnbaum, kommen 4,50 Euro on top.

Adebahr legt außerdem Wert darauf, möglichst viele Speisen selbst herzustellen, Pasta zum Beispiel sowie die hausgemachte Focaccia, die er mit Olivenöl und Meersalz zur Vorspeise serviert. „Backen ist meine Leidenschaft, es beruhigt mich“, sagt er. Deshalb werden auch die Kuchen und süßen Stückchen zum Kaffee wie Zimtschnecken und Franzbrötchen selbstgebacken sein.

Für die kleinen Gäste gibt es wechselnde Kindergerichte, einen separaten Wickelraum sowie eine Spielecke im Separee. „Wir wollen ein Wohlfühlort für Familien sein“, sagt Adebahr, der aus eigener Erfahrung weiß, dass Essengehen mit Kleinkindern für Eltern oft Stress bedeutet. Was, wenn das Kind gestillt werden muss, nicht mehr ruhig sitzen kann oder nicht einfach nur Pommes mit Ketchup essen möchte? Es ist, als hätte Adebahr das Goethe & Gabel mit der Stimme seines Sohnes im Ohr konzipiert, um für solche Situationen eine Lösung zu finden – und natürlich, um öfter zum Spielen zu Hause zu sein.