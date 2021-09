Achtung, Radwegschäden. Oder ist das Schild in der Görresstraße eine Botschaft der Stadt? "Wir wären so gern Radlhauptstadt, schaffen es aber nicht mal, einen Radweg herzurichten."

Zwar warnt ein Schild schon seit Jahren vor "Radwegschäden" in der Maxvorstadt. Aber in Wahrheit handelt es sich dabei lediglich um das in München typische Understatement.

Glosse von Bernd Kastner

Die Mobility-Welt schaut auf die Blue Lane in München, weil darauf während der IAA ausgesuchte Automobile cruisen dürfen, zwischen Messe und Maxvorstadt. Niemand aber beachtet, was still gewachsen ist in eben dieser Maxvorstadt. Je stärker die Grünen dort wurden, desto spürbarer verwandelte sich die Görresstraße in Münchens erste Green Lane. Nichts aber weist auf ihre Existenz hin, bis auf ein irreführendes Warnschild, das seit Jahren unbeachtet rumgeschoben wird, ein tragbares, wie man es von Baustellen kennt. Ein Ausrufezeichen im roten Dreieck, darunter steht: "Radwegschäden".

Da klingt fast städtische Einsicht durch, nach dem Motto: Wir wären so gern Radlhauptstadt, schaffen es aber nicht mal, einen Radweg herzurichten, sodass er gefahrlos zu befahren ist. Doch Selbstkritik ist unangebracht, München sollte stolz sein auf diesen Radweg, der direkt zum Alten Nordfriedhof führt.

Durch seinen Asphalt kämpfen sich die Wurzeln der Alleebäume ans Licht. Sie machen aus dem schmalen Radweg einen Singletrail für Mountainbiker, mit dem gewissen Extra. Er bietet nicht nur ein Auf und Ab als Fest für die Federung, sondern auch mobile Hindernisse: Schulkindergrüppchen und Menschen mit Edeka-Tüten, die die Grenzen ihres Fußwegstreifens übertreten, und rechtsabbiegende Autos.

Autofahrer machen die Görresstraße auch für Alltagsradler reizvoll. Weil der Trail nicht benutzungspflichtig ist, versuchen Alltagsradler, auf der Fahrbahn im Autostrom mitzuschwimmen. Das missfällt manchem Lenkermann, weshalb durchs Autofenster schon mal ein Satz gebrüllt wird, der die hintere Körpermitte ins Zentrum stellt. So lässt sich auf dem Radl wie nebenbei gewaltfreie Kommunikation trainieren.

Derweil hoffen die Mountainbiker auf noch stärkeres Grün. Je kräftiger die Wurzeln, desto höher wölben sie den Asphalt, lassen Rampen und Schanzen wachsen. Yeah! Bald wird nicht nur die Eisbachwelle in den Reiseführern stehen. Von wegen Radwegschäden! Das Rathaus muss Schluss machen mit seinem typischen Understatement. Angebracht wäre ein leuchtendes Schild, grüne Schrift auf rotem Grund: "Green Lane. Radlerinnen und Radler, welcome auf dem Görres-Trail!"