Von außen läuft und klingt alles wie immer. Die Schäffler drehen sich zur Musik und die Ritter treten gegeneinander an. So kennen die Münchner und vor allem zahlreiche Touristen das Glockenspiel auf dem Marienplatz . Hinter den Kulissen läuft aber nicht alles so rund.

Die Anlage hakt. Wenn man bedenkt, dass das Glockenspiel jeden Tag um elf, zwölf und in der Sommerzeit auch noch um 17 Uhr zum Blickfang wird, ist das nicht weiter verwunderlich. Ohne Urlaub und Feiertage ist auch bei Technik irgendwann Schluss.

Seit September 2026 würden Kontaktschalter, mit denen der Schäfflertanz gesteuert wird, immer wieder Probleme verursachen, teilt ein Sprecher des Baureferats mit. Die Fassmacher drehten sich nicht wie gewohnt im Kreis, sondern klemmten und blieben manchmal sogar stehen. Bei den Rittern eine Ebene darüber laufe hingegen alles wie gewohnt. Kommende Woche sollen die Schalter für die Fassmacher erneuert und modernisiert werden. Und bis dahin? Improvisation.

Denn dass das Glockenspiel weiterhin läuft, haben die Besucherinnen und Besucher des Marienplatzes einem Mitarbeiter der technischen Hausverwaltung des Rathauses zu verdanken. Dreimal täglich drückt er einen Schalter, damit die Schäffler ihre Runden drehen und nicht ins Stocken geraten.

Probleme gab es in der 118-jährigen Geschichte des Glockenspiels schon öfter. Seit 1908 sind die 32 Figuren und 43 Glocken fester Bestandteil Münchens. Zum 100. Geburtstag 2008 gab es eine Grundsanierung und auch danach waren immer wieder Handgriffe nötig. Weghören mussten Besucher 2024, als schiefe Töne für Verwunderung auf dem Marienplatz sorgten. Weil eine Akustikfirma die Glocken sanierte, spielte das Baureferat in der Zwischenzeit Musik vom Band ab. Nur leider hatte es eine Aufnahme ausgewählt, auf der mehrere schiefe Töne zu hören waren. Der Klang der Glocken kann aufgrund des Wetters variieren.

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2021 musste das Rathaus acht Wochen lang ohne seine beliebte Sehenswürdigkeit auskommen. Das Wetter hatte dem Zahnkranz so zugesetzt, dass alle Schäffler entfernt werden mussten. Erst dann konnte er mitsamt der Unterkonstruktion neu aufgebaut werden. Das Ganze wurde von einer Fotoplane mit Bildern der ikonischen Fassmacher verdeckt.

Dieses Mal kommt es Dank tatkräftiger Unterstützung des Mitarbeiters nicht so weit: Solange der Schalter gedrückt wird, tanzen die Schäffler. Und nächste Woche soll der defekte Schalter endgültig durch einen kontaktlosen ersetzt werden.