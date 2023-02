Ein kopfüber hängender und eingeklemmter Fuchs ist von Einsatzkräften in München gerettet worden. Das Tier schien schon beinahe tot zu sein, wie ein Feuerwehrsprecher am Freitag mitteilte. Es klemmte am Donnerstagmittag reglos mit dem linken Hinterlauf in einer Feuertreppe an der Baumstraße im Glockenbachviertel.

Als die Retter den Fuchs hochhoben, regte er sich wieder. Sie befreiten das Tier und übergaben es dem Tierschutzverein München. Vermutlich hing der Fuchs schon mehrere Stunden in der Leiter, hieß es.