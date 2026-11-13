Man könnte fast vorbeilaufen, so unscheinbar ist der Eingang des kleinen Ladens in der Klenzestraße. Dann würde man aber etwas verpassen: In der Perle Bar findet man eine gemütliche, familiäre Atmosphäre, ein entspanntes Team und für die Lage am Gärtnerplatz faire Preise.

Gegenüber der Bar sieht man den Bühneneingang des Gärtnerplatztheaters, vor dem abends nach den Vorstellungen oft schick gekleidete Opernbesucher stehen. In der Perle sei jeder willkommen, sagt Betreiber Jonathan Hohberg. Eine Schickimicki-Bar soll sie nicht sein. Das merkt man auch optisch: Die gedimmte Beleuchtung macht den kleinen Raum gemütlich, der Teppichboden dämpft die Schritte.

Die Einrichtung habe man im laufenden Betrieb komplett neu gestaltet, sagt Hohberg, der die Räume schon davor gemietet hatte. Zunächst hieß der Laden John Locke, der Name kam von Hohbergs eigenem Spitznamen und den gelockten Haaren seiner Mitbetreiberin. Die stieg allerdings Anfang des Jahres aus. Zeitgleich traf sich Hohberg mit seinem langjährigen Freund Paul Zeeh, der ihm von seiner Idee erzählte, eine Tagesbar aufzumachen. Wieso also nicht die schon vorhandenen Räumlichkeiten nutzen?

Mit neuer Optik und neuem Namen öffneten die beiden den Laden im Mai wieder. Statt der Tagesbar ist es jetzt doch eine Kneipe für den Abend geworden. Das Ziel laut Hohberg: „Es soll einfach locker und familiär sein.“ Der Gärtnerplatz bringe zwar viel Laufkundschaft, vor allem im Sommer. Trotzdem hat die Perle schon viele Stammkunden. Die meisten, die an diesem Abend zu Gast sind, hat Hohberg schon einmal gesehen, sagt er. Immer wieder steht er auf, um Gäste zu umarmen, die ihm einen Abschiedsgruß zurufen.

Gedimmte Beleuchtung macht den Innenraum gemütlich. Foto: Johannes Simon

Die Betreiber Jonathan Hohberg und Paul Zeeh sind auch privat befreundet. Foto: Johannes Simon

Eine Halbe gibt es in der Perle Bar schon für 4,50 Euro. Foto: Johannes Simon

Bodenständig und nicht verkünstelt, das gilt auch für die Karte. Neben Bier von Spaten (eine Halbe für 4,50 Euro) gibt es Spritz-Varianten wie Aperol, Sarti und Limoncello (je 7,50 Euro) sowie drei feste Cocktails: Gin Basil Smash, Negroni (je 12,50 Euro) und die Perle No. 1 (12 Euro) unter anderem mit Kokos, Maracuja und Basilikum.

Hohberg macht aber auch viel „Freestyle“, wie er sagt, und probiert gern neue Ideen aus. An diesem Abend ist es ein Hot Sarti, den die Gäste direkt kosten dürfen: ein Shot bestehend aus Sarti, warmem Teewasser und einem Schuss Kokosnuss, der unbedingt fest auf die Karte genommen werden sollte. Eine Küche gibt es nicht, dafür sind die Räume zu eng. Hungern muss man trotzdem nicht, Toasts mit Käse und wahlweise zusätzlich mit Schinken (je 8,50 Euro) bieten die richtige Grundlage für Bier und Cocktails.

Bevor die Gäste aus der Wärme in die kalte Novembernacht verschwinden, überreicht Hohberg ihnen immer noch eine kleine Perle. Auf die müsse man gut aufpassen, sagt er: Bringt man sie beim nächsten Besuch wieder mit, bekommt man einen kleinen Drink geschenkt.

Perle Bar, Klenzestraße 30, 80469 München, Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag: 17 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag: 17 bis 2 Uhr.