Drei Kinder haben am Montag versucht, einen Kiosk am Glockenbach auszurauben – allerdings ohne Erfolg. Wie die Polizei mitteilte, habe gegen 17.25 Uhr ein 13-Jähriger mit einer FFP-Maske im Gesicht und einem Messer in der Hand den Kiosk betreten und Geld von einer Angestellten verlangt. Als diese der Forderung nicht nachkam, habe der Junge den Kiosk ohne Beute wieder verlassen und sei mit zwei weiteren Personen geflüchtet, die offenbar Schmiere gestanden hatten.

Alarmierte Polizeistreifen nahmen wenig später drei verdächtige Minderjährige in der Nähe fest. Dabei handelte es sich um zwei 13-Jährige, die noch nicht strafmündig sind, sowie einen 14-Jährigen, der bereits einmal wegen eines Diebstahls in den Polizeiakten gelandet ist. Das beschriebene Messer wurde trotz umfangreicher Suchmaßnahmen im Umfeld des Tatorts bislang nicht gefunden.

Die schuldunfähigen Kinder wurden nach den üblichen polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der 14-Jährige wurde wegen der versuchten räuberischen Erpressung angezeigt.