Gut Ding will bekanntlich Weile haben – so auch im Fall von Gürmet: Schon seit Februar 2023 betreiben Sarah Lange und Mete Gür den Weinstand auf dem Viktualienmarkt , der auf türkische Weine und Meze spezialisiert ist. Noch davor haben sie mit mehreren Pop-ups, unter anderem im Glockenbachviertel und Haidhausen , Station gemacht. Und nun eröffnen sie, wenn alles klappt, Anfang Dezember ihr erstes eigenes Restaurant im Glockenbachviertel – so wie es schon von Beginn an ihr Traum war. Das zumindest in Deutschland Ungewöhnliche daran: Sie haben für das nötige Startkapital nicht bei der Bank einen Kredit aufgenommen, sondern ein Crowdfunding gestartet. In München hat das zuletzt 2023 das Saletta in Giesing über Startnext erfolgreich probiert.

Fragt man Lange und Gür, die auch im Privaten ein Paar sind, wie sie auf die Idee gekommen sind, es ihrerseits mit einem Crowdfunding zu versuchen, erklären sie: Eine Finanzierung in der Gastronomie sei schwierig, vor allem mit wenig Eigenkapital. Zudem habe ihnen die Idee, dass ihre Gäste sich an der Realisierung eines eigenen Ladens beteiligen können, schon immer gefallen. „Die Leute fiebern viel mehr mit“, sagt Lange. Es sei ja auch eine Win-win-Situation: Sie und Gür bekämen innerhalb kürzester Zeit eine große Summe Geld – aktuell haben sie von den angestrebten 60 000 Euro schon 35 000 Euro eingenommen. All die Kleininvestoren, die sie finanziell unterstützen, bekommen einen Rabatt auf die erworbenen Gutscheine. Die können sie für einen Besuch im geplanten Restaurant oder auch schon jetzt am Standl einlösen.

Nur, warum haben sie für ihr Crowdfunding keine der gängigen Plattformen genutzt? Die Idee sei sehr lokal, so Gür. Sie seien daher nicht davon ausgegangen, dass jemand aus einer anderen Stadt oder gar einem anderen Land ein Interesse daran gehabt hätte, ihr Vorhaben zu unterstützen. Die Gutscheine kann man daher nur über ihre eigene Homepage erwerben. Das wiederum setzt ein gewisses Vertrauen voraus – doch der Erfolg der Kampagne gibt ihnen recht, rund 300 Gutscheine haben sie bislang verkauft. Die Unterstützerinnen und Unterstützer sind vor allem Menschen, die die beiden persönlich kennen.

Den Stand der Einnahmen kommunizieren Lange und Gür in regelmäßigen Abständen über ihren Instagram-Account. Wie lange sie das Crowdfunding noch laufen lassen wollen? Spätestens, wenn sie das Restaurant eröffnen, soll Schluss sein – ganz egal, ob der Zielbetrag bis dahin erreicht ist oder nicht.

Überhaupt, in Verhandlungen über ihre Traumlocation – die Pestalozzistraße 9, zuletzt das Übergangszuhause vom Bistro Renate – waren die beiden mit dem Vermieter schon seit Juli, sprich: schon lange, bevor sie das Crowdfunding kurz vor der Wiesn gestartet haben. Ergo: Wäre ihr Plan, das Geld auf diesem Wege aufzutreiben, nicht aufgegangen, dann hätten sie eine andere Lösung gefunden.„Es hätte uns nicht vom Weg abgebracht“, sagt Lange. Zumal sie, anders als ihre Vorgänger, vorhaben, langfristig im Glockenbachviertel zu bleiben. Und so gilt auch jetzt: Wenn am Ende nicht die erhoffte Summe zusammenkommt, dann improvisieren sie eben. Damit haben sie durch ihre Pop-ups und den kleinen Marktstand schließlich längst Erfahrung.

Wir bleiben uns komplett treu Sarah Lange

Und so schreckt es sie auch nicht ab, dass es die Gastronomie gerade wegen überall steigender Preise schwer hat: Objektiv betrachtet mag es nicht der beste Zeitpunkt für eine Neueröffnung sein, für sie beide fühlt es sich trotzdem genau jetzt richtig an. Denn auch wenn sie ihren Stand am Viktualienmarkt nicht aufgeben wollen: Ein Restaurant war ja zum einen von Anfang an der Plan, zum anderen ist mehr Platz an einem Ort, der etwas weniger abhängig ist vom Wetter, einfach schön – erst recht, wenn sie am neuen Standort länger als bis 20 Uhr geöffnet haben dürfen. Die Konzession ist noch nicht durch, aber Lange und Gür hoffen, dass sie den Schanigarten beim Restaurant unter der Woche bis 23 Uhr und samstags sogar bis Mitternacht bespielen dürfen.

Sonst aber werden sich, so viel können die beiden schon verraten, die beiden Läden nicht grundsätzlich voneinander unterscheiden. Das verrät auch schon der Name, der in beiden Fällen bleibt: Gürmet. Und auch wenn sie im Restaurant anders als am Stand Fleisch und Fisch zubereiten dürfen, der Großteil der Speisen wird weiter vegetarisch bleiben; zum Teilen, wie es in der Türkei üblich ist. Dazu türkische Weine, vielleicht ein paar Drinks und am Wochenende gibt es, wie schon am Stand, die Möglichkeit zu brunchen. Alles in allem bloß nicht zu verkünstelt, nicht zu steif: „Wir bleiben uns komplett treu“, sagt Lange.

Das bedeutet auch: Lange und Gür werden weiterhin Gastköchinnen und -köche – die Berliner Köchin Clara Hunger war heuer unter anderem da, aber auch Christoph Kunz vom Münchner Sternerestaurant Komu – zu sich einladen, nur in Zukunft je einen Tag an den Marktstand, einen Tag ins Restaurant. Für Letzteres wird ein Container voll mit Tischplatten, Geschirr und Stoffen aus der Türkei in Istanbul gerade auf den Weg gebracht.

Optisch wollen die beiden nämlich bis zum Soft Opening noch einiges verändern: So soll zum Beispiel der hintere Raum heller werden, der Blick in die Küche offen. Dafür bleibt die Bar im vorderen Bereich, wie sie ist, und auch die Sitzbänke aus Holz bleiben. Das ist für die beiden auch eine Frage der Nachhaltigkeit. Und klar, es ist auch eine finanzielle: Sie haben ja eine Ablöse für alles bezahlt und wissen noch nicht, wie viel letztlich beim Crowdfunding zusammenkommt. Aber selbst wenn es keine 60 000 Euro werden: Dass dieser Weg für sie genau der richtige ist, das steht spätestens seit der Schlüsselübergabe Ende Oktober fest.