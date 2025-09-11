Das Geisha hat sich auf Instagram längst einen Namen bei den Münchner Brunch-Fans gemacht. Auch wenn man bei einer Sushibar nicht zwingend damit rechnen würde, gibt es hier eine umfangreiche Frühstückskarte. Anfang des Jahres hatte das Lokal in der Corneliusstraße in der Nähe des Gärtnerplatzes eröffnet.

Eine Winke-Katze und eine freundliche Kellnerin begrüßen einen beim Betreten des Geisha. Der Innenraum der Bar hat wenig gemein mit den ansonsten so farbenfroh eingerichteten typischen Münchner Frühstückslokalen. Die Wände sind schwarz gestrichen und mit roten Elementen verziert. Die Bar ist an diesem Morgen nicht besonders hell erleuchtet. Und auch wenn das Geisha auf Instagram viel beworben wird, ist nur ein weiterer Tisch besetzt. Vielleicht, weil Montag kein typischer Brunch-Tag ist und man ein langes Frühstück mit Freunden bevorzugt auf das Wochenende legt.

Auf der Karte ist eine Auswahl aus Croissants, Broten und Bowls zu finden. Neben Klassikern wie einem Butter-Croissant (3 Euro) gibt es Besonderheiten wie Trüffel-Croissant (12,90 Euro), eine „Papaya Boat Bowl“ (13,90 Euro) oder eine Tortilla mit Feta, Ei, Avocado, Kirschtomaten und Chili-Öl (11,90 Euro). Die Gerichte sind eine Zusammensetzung aus westlichen Brunch Essentials wie pochierten Eiern und Frühstücksspezialitäten aus dem asiatischen Raum wie Miso-Pilzen.

3,90 Euro ist für einen Cappuccino, wenn auch nicht besonders groß, in München ein fairer Preis. Hingegen sind 60 Cent Aufschlag für die Hafermilch üppig. Der Espresso kostet 2,90 Euro. Wer morgens anstelle von Koffein auf Vitamine setzt, findet auf der Karte eine Auswahl frisch gepresster Säfte, etwa den „Detox me“ mit Apfel, Gurke, Sellerie, Zitrone und Ingwer für 5,90 Euro das Viertelliter Glas.

Die Açai Bowl kommt farbenfroh daher. (Foto: Catherina Hess)

Die „Papaya Boat Bowl“ spricht nicht nur die Geschmacksknospen an. (Foto: Catherina Hess)

Die Wartezeit für das Essen beträgt etwa 20 Minuten. Die Papaya Boat Bowl ist ein absoluter Hingucker. Eine halbe teilweise ausgehöhlte Papaya dient als Schale für verschieden frische Obstsorten und Granola-Müsli, unterlegt mit einem Sojajoghurt. Der Teller wurde aufwendig mit Früchten dekoriert. Lecker – und definitiv instagrammable.

Das Hazelnut Bueno Croissant (4,50 Euro) besteht aus einen fluffigen Blätterteig, ist großzügig mit Haselnusscreme bedeckt und mit Himbeeren verziert. Allgemein wird im Geisha großer Wert auf einen ansprechend dekorierten Teller gelegt.

Das „Avocado Garden Brot“ (11,90 Euro) besteht aus einem Bio-Sauerteigbrot, auf das dünn akkurat geschnittene Avocadoscheiben gestapelt sind. Daneben ein kleiner Salat, angereichert mit Kirschtomaten, gibt der Teller wieder ein hervorragendes Bild ab. Das Brot ist nicht zu klein, schmeckt gut, kann aber geschmacklich am Ende doch nicht ganz mit seinem Äußeren mithalten.

Das bedeutet aber keineswegs, dass das Frühstück im Geisha nur für schöne Fotos taugt. Im Gegenteil: Auch, wer kein Foodblogger ist, kommt hier auf seine Kosten.

Geisha Sushi Bar, Corneliusstraße 2, Öffnungszeiten täglich von 8 Uhr bis 23.30 Uhr. Barzahlung ist nicht möglich.