Eine Cocktail-Bar ist für gewöhnlich nicht der erste Stopp des Abends, eher der zweite oder dritte. Klar, Cocktail-Trinken auf leeren Magen ist keine gute Idee und in Bars mit Fokus auf anspruchsvolle Drinks kann die Küche nicht immer mithalten, sofern es überhaupt eine Küche gibt. Also trifft man sich vorab anderswo zum Essen und zieht dann weiter. Wer dagegen einen Abend in der Bar „The Hedgehog“ verbringen möchte, kann auf den Restaurantbesuch davor getrost verzichten.

Doch erst einmal muss man in der neuen Bar an der Müllerstraße, wo zuvor das „Trisoux“ zu finden war, einen Platz bekommen. Seit ihrer Eröffnung im April scheint sich herumgesprochen zu haben, dass man hier ebenso gut isst wie trinkt. An einem Wochenendabend ist jeder Stuhl und Hocker besetzt, spontane Gäste ohne Reservierung warten geduldig in der Tür oder kommen später noch mal wieder.

Mit etwas Glück ergattert man einen Platz am Tresen oder an den wenigen Hochtischen drumherum. Im hinteren Raum geht es noch weiter, dort kann man auch an tiefen Tischen sitzen. Behaglich ist es überall, als würde man die Höhle des namensgebenden Waldbewohners betreten. Die Wände sind in dunklem Moosgrün gestrichen und die Deckeninstallation aus unterschiedlich langen Holzstäben erinnert an die Stacheln eines Igels.

Vorn kümmert sich Bartender und Co-Betreiber Tobias Kösters um die Drinks, während sein Geschäftspartner Christian Meffert, ein gelernter Koch, die Küche verantwortet. Manche Gerichte haben die beiden auf ihre Cocktails abgestimmt …

Foto: Robert Haas Foto: Robert Haas … etwa das Carpaccio von der Roten Bete mit Kokos und Karotte (12 Euro).

Diese zwei Zutaten sind auch in der Milkpunch-Variation „JCJ“ (15 Euro) enthalten, dazu kommen Rum, Gewürze und eine Dunkelbier-Reduktion.

Als Aperitif bietet sich zuvor der „Ruby Griotte“ (16 Euro) an, ein fruchtig-frischer Drink aus Gin, Sauerkirsche, Basilikum und Oolong-Tee, der in einer hohen Champagner-Schale mit Crémant aufgegossen wird.

Foto: Robert Haas Foto: Robert Haas Besonders stolz ist Kösters auf den Highball „Kvass Up!“ (16 Euro).

Dafür stellt er Kvass, ein fermentiertes Brotgetränk aus dem osteuropäischen Raum, selbst her und kombiniert es mit Whisky, Sherry und einem Topping aus Pfirsich-Kaviar.

Erfreulich ist, dass die Bar fast alle Cocktails ihrer Signature-Karte auch alkoholfrei anbietet, ohne dass die Drinks dadurch an Komplexität verlieren. Außerdem gibt es zeitlose Klassiker, verschiedene Sours sowie Wein und Bier. Die Sandwiches auf der Speisekarte passen dabei zu fast allem. Doch wie bei den alkoholhaltigen Drinks ist auch hier Vorsicht geboten, damit man sich nicht übernimmt.

Während nämlich viele Bars auf ein Konzept mit kleinen Gerichten zum Teilen setzen, wird man im Hedgehog vom großzügig belegten „Melted Tuna Sandwich“ (12 Euro) oder auch vom Toast „Monte Cristo“ mit Wacholderschinken, Bergkäse, Eihülle und Dijon-Senf-Mayo (10 Euro) mühelos satt. Die Küche hat bis 0 Uhr geöffnet, also kann man sich hier vom Aperitif bis zum Absacker mit Mitternachtssnack den gesamten Abend über einigeln.

The Hedgehog, Müllerstraße 41, 80469 München, Telefon: 015223474361, Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag und Sonntag 17 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag 18 bis 2 Uhr.