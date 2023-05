In der Blauen Libelle sind alle Gerichte zum Teilen konzipiert. Der Raum ist schlicht, aber auf mediterrane Art elegant.

Kleine Speisen, dicht an dicht: In der Blauen Libelle fühlt man sich gut aufgehoben und beraten. Auch wenn nicht immer alles perfekt ist, so erliegt man gern diesem schillernden Schwirren.