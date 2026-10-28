Wenn Menschen auf der Suche nach sich selbst sind, pilgern sie in Kirchen, Klöster, Kultstätten – oder Kinos. Sinnstiftende oder spirituelle Inhalte finden eben auch ihren Weg auf die große Leinwand, aktuell etwa im spanischen Spielfilm „Glaube“. Darin geht es um eine 17-Jährige, die ein ganz normales Teenagerleben zwischen Schule, Chor und Schwärmereien für einen Jungen führt. Doch irgendwann wird Ainara (Blanca Soroa) klar, dass ihre größte Liebe Gott gilt: Sie entschließt sich, Ordensschwester in einem katholischen Konvent zu werden. Damit stößt sie innerhalb ihrer Familie auf erbitterten Widerstand, vor allem ihre Tante reagiert fassungslos.

Beim Filmfestival in San Sebastian gewann „Los domingos“ (so der Originaltitel) den Hauptpreis, die Goldene Muschel. Der Film lief seitdem auf vielen Festivals (unter anderem auch im September beim Fünf-Seen-Filmfestival), am Allerheiligen-Wochenende startet er regulär in den deutschen Kinos, auch in München.

Um Glaube und Religion geht es auch in Sandra Golds Film „Wo ist Gott?“. Die Münchner Filmemacherin hat aber einen pluralistischen Ansatz, mit der Kamera begleitete sie eine Buddhistin, einen Sufi-Scheich, eine katholische Nonne und einen jüdischen Autor im Alltag und bei der Arbeit. So unterschiedlich ihre Leben sein mögen, so ähnlich ist ihre Auffassung von Gott und Glaube. Sie sprechen von Gotteserfahrungen, von Zweifeln und dem inneren Gefühl der Freude. „Ich wünsche es jedem, dass er sich selbst wieder begegnet“, sagt einer der Protagonisten einmal. Golds Dokumentarfilm lief vor vier Jahren im Kino, jetzt ist bei einer Sondervorstellung im Diözesanmuseum Freising zu sehen.

Glaube, E 2025, Regie: Alauda Ruiz de Azúa, Kinostart am 29. Oktober; Wo ist Gott?, D 2022, Regie: Sandra Gold, Filmvorführung und Gespräch am Sonntag, 1. November, 17 Uhr, Diözesanmuseum Freising, Domberg 21