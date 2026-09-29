Bei der Breitbandversorgung liegt München im deutschlandweiten Vergleich weit vorn. Das gilt aber nicht für alle Stadtteile. Woran das liegt und wie die Telekom und andere Unternehmen Gigabit-Geschwindigkeit voranbringen wollen.

München sieht sich gern als Digitalhauptstadt. Doch wie digital die Stadt tatsächlich ist, hängt offenbar auch davon ab, wo man wohnt. In manchen Vierteln ist schnelles Internet nahezu selbstverständlich, wenige Kilometer weiter sieht es ganz anders aus. Besonders an den Rändern der Stadt wird das Netz dünner. Ausgerechnet dort hätte es aber längst kräftig wachsen sollen.