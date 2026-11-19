Der Grund liegt nach Angaben der Telekom in der konkreteren Bauplanung. Zwar seien inzwischen für sämtliche Ausbaugebiete Tiefbaufirmen gesichert. Doch nicht überall könnten die Arbeiten, wie zunächst angedacht, im März beginnen. In einigen Gebieten werde der Ausbau erst im August oder September starten und sich deshalb bis ins Jahr 2028 ziehen. An der Gesamtzahl der geplanten Anschlüsse ändere sich dadurch nichts, betont das Unternehmen. Auch die für 2028 vorgesehenen Ausbauvorhaben seien von der Verschiebung nicht betroffen.

Im kommenden Jahr will die Telekom den Glasfaserausbau in Allach-Untermenzing, Aubing-Lochhausen-Langwied, Feldmoching-Hasenbergl, der Freimanner Heide sowie in Teilen Truderings vorantreiben. In welchen dieser Gebiete die Bauarbeiten erst im Spätsommer beginnen, ist noch offen. Langfristig hält das Unternehmen an seinem Ziel fest, München bis 2032 als erste deutsche Millionenstadt flächendeckend mit Glasfaser zu versorgen.

Bis Ende dieses Jahres sollen nach Angaben der Telekom etwa 260 000 Münchner Haushalte durch den Ausbau erschlossen sein. Ende 2027 sollen es 275 000, bis 2030 circa 300 000 und bis 2032 schließlich 350 000 sein. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Außenbezirken, in denen die Versorgung mit schnellem Internet bislang teilweise deutlich schlechter ist als in der Innenstadt.

Wie groß die Unterschiede sind, hatte eine Auswertung des Breitbandatlasses im September gezeigt. Während in Schwabing-West mehr als 93 Prozent der Haushalte Internetgeschwindigkeiten von mindestens 1000 Megabit pro Sekunde erhalten können, waren es in Allach-Untermenzing gerade einmal 8,6 Prozent. Die Zahlen umfassen allerdings auch Gigabitanschlüsse, die nicht auf Glasfaser beruhen. Die Münchner SPD hatte einen verbindlichen Ausbauplan gefordert und die Telekom an ihr Versprechen erinnert, insbesondere die schlechter versorgten Außenbezirke zu erschließen.

Im inneren Stadtgebiet setzt die Telekom dagegen auf die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken München und deren Tochter M-Net. Seit September 2025 kooperieren die Unternehmen beim Ausbau. In der Maxvorstadt und in Schwabing wurden in diesem Jahr zunächst Kooperationsgebiete mit circa 20 000 Haushalten eingerichtet. Zum 1. Januar 2027 sollen fünf weitere Gebiete mit zusammen etwa 50 000 Haushalten folgen: Schwabing-Mitte, Alt-Moosach, Moosach-Süd, Ramersdorf-Süd und Hasenbergl.

Bis 2032 soll die Kooperation insgesamt circa 600 000 Haushalte umfassen. Anders als in vielen Außenbezirken liegt die Glasfaser in großen Teilen der Innenstadt bereits bis in die Gebäude. Dort geht es nun vor allem darum, die Leitungen bis in die einzelnen Wohnungen zu führen.

Bayernweit will die Telekom im kommenden Jahr etwa 400 000 weitere Glasfaseranschlüsse schaffen. Schon jetzt könnten mehr als 2,25 Millionen Haushalte und Betriebe im Freistaat einen Anschluss erhalten, teilte das Unternehmen mit. In Oberbayern sind für 2027 mehr als 150 000 zusätzliche Anschlüsse vorgesehen.

Dass sich Ausbaupläne nicht immer wie vorgesehen umsetzen lassen, hatte das Münchner Wirtschaftsreferat bereits im September kritisiert. Nach dessen Angaben war der Glasfaserausbau in den Außenbezirken seit 2024 ins Stocken geraten, frühere Pläne seien teilweise erst mit erheblichen Verzögerungen umgesetzt worden.