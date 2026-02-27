Wenn das Publikum einer Kulturveranstaltung restlos überwältigt ist, dann passiert etwas sehr Körperliches. Die Leute halten es dann nicht mehr aus auf ihren Sitzen, sie lassen sich mitreißen in einer spontanen Bewegung, fast wie bei einem Naturereignis. Nur: Solche seltenen Aufwallungen geschehen meist am Ende eines Abends und nicht, wie am Donnerstag im Residenztheater, gleich zu Beginn, als die Französin Gisèle Pelicot die Bühne betritt. Das Münchner Publikum empfängt die 73-Jährige mit tosendem Applaus, mit Standing Ovations, noch bevor sie einen einzigen Satz gesagt hat. Gisèle Pelicot bleibt dabei ruhig im Lichtkegel stehen. Nur ein sanftes Lächeln deutet an, dass ihr diese Welle der Zuneigung guttut.