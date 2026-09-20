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Fotografin auf der Wiesn„99 Prozent der Leute, die in Promi-Zelte gehen, kennen das Spielchen“

Lesezeit: 6 Min.

Für Promifotografin Gisela Schober ist das Münchner Oktoberfest ein wichtiger Arbeitsort.
Für Promifotografin Gisela Schober ist das Münchner Oktoberfest ein wichtiger Arbeitsort.
Foto: Gisela Schober/Getty Images

Wer auf der Wiesn im Käfer-Zelt oder im Marstall feiert, muss mit  Gisela Schober rechnen. Was die Society-Fotografin in den Oktoberfest-Wochen erlebt.

Von Thomas Becker

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Wer Gisela Schober nicht unsanft aus dem Bett klingeln will, sollte besser nicht vor zwölf Uhr mittags anrufen. Zumindest während der Wiesn. Das Oktoberfest ist wie das Filmfestival in Cannes oder Venedig eine Zeit, in der die Society-Fotografin fast jeden Tag und jeden Abend unterwegs ist, nicht selten wird es spät. Für Schober ist dann allerdings noch längst nicht Feierabend, im Gegenteil. Während sich all die Menschen, die sie zuvor fotografiert hat, allmählich in die Horizontale begeben, beginnt für sie der zweite, weniger unterhaltsame Teil ihres Jobs: Bilder sichten, bearbeiten, beschriften, versenden.

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