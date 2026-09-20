Wer Gisela Schober nicht unsanft aus dem Bett klingeln will, sollte besser nicht vor zwölf Uhr mittags anrufen. Zumindest während der Wiesn. Das Oktoberfest ist wie das Filmfestival in Cannes oder Venedig eine Zeit, in der die Society-Fotografin fast jeden Tag und jeden Abend unterwegs ist, nicht selten wird es spät. Für Schober ist dann allerdings noch längst nicht Feierabend, im Gegenteil. Während sich all die Menschen, die sie zuvor fotografiert hat, allmählich in die Horizontale begeben, beginnt für sie der zweite, weniger unterhaltsame Teil ihres Jobs: Bilder sichten, bearbeiten, beschriften, versenden.