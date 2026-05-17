Kurz vor dem Start hat Alt-Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) seinem Nachfolger als OB, Dominik Krause (Grüne), symbolisch den Staffelstab überreicht. Am Sonntag haben sich wieder Tausende Menschen am „Giro di Monaco“ beteiligt, dem großen Benefizlauf auf dem Altstadtring, der dieses Jahr zum fünften Mal stattfand.

Mehrere Tausend Läuferinnen und Läufer nahmen beim „Giro di Monaco“ teil. Robert Haas

In gut gelaunter Gemeinschaft ging es durch die Münchner Innenstadt. Robert Haas

Die Blumenstraße zwischen Viktualienmarkt und Papa-Schmid-Straße war am Sonntag voller Menschen in bunten Trikots, die Stimmung fröhlich.

Das gemeinsame Ziel: ein Zeichen für Demokratie und gegen Rassismus setzen und Spenden für den guten Zweck sammeln. Robert Haas

Es gehe nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern um das Miteinander, sagte OB Krause. Und um den guten Zweck: Das Spendenziel von 125 000 Euro hatten die Veranstalter vom „Bellevue di Monaco“ am Sonntag jedenfalls erreicht, das Geld kommt Projekten für Geflüchtete zugute.

Keine Startnummern, keine Zeitnahme – dafür eine Party am Ende. Robert Haas

Beim Giro di Monaco könne man zusammen mit vielen Tausend anderen Münchnerinnen und Münchnern ein Zeichen setzen für ein weltoffenes, demokratisches und auch gut gelauntes München, warb OB Krause vor der Veranstaltung. Das Schöne an der Sache: Ob ambitionierte Läufer, Flaneure, Menschen im Rollstuhl und so weiter: Jeder kann beim Giro di Monaco mitmachen. Es gibt keine Startnummer, keine Zeitnahme, keinen Stress – und danach eine große Party für alle.