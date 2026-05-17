Kurz vor dem Start hat Alt-Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) seinem Nachfolger als OB, Dominik Krause (Grüne), symbolisch den Staffelstab überreicht. Am Sonntag haben sich wieder Tausende Menschen am „Giro di Monaco“ beteiligt, dem großen Benefizlauf auf dem Altstadtring, der dieses Jahr zum fünften Mal stattfand.
Die Blumenstraße zwischen Viktualienmarkt und Papa-Schmid-Straße war am Sonntag voller Menschen in bunten Trikots, die Stimmung fröhlich.
Es gehe nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern um das Miteinander, sagte OB Krause. Und um den guten Zweck: Das Spendenziel von 125 000 Euro hatten die Veranstalter vom „Bellevue di Monaco“ am Sonntag jedenfalls erreicht, das Geld kommt Projekten für Geflüchtete zugute.
Beim Giro di Monaco könne man zusammen mit vielen Tausend anderen Münchnerinnen und Münchnern ein Zeichen setzen für ein weltoffenes, demokratisches und auch gut gelauntes München, warb OB Krause vor der Veranstaltung. Das Schöne an der Sache: Ob ambitionierte Läufer, Flaneure, Menschen im Rollstuhl und so weiter: Jeder kann beim Giro di Monaco mitmachen. Es gibt keine Startnummer, keine Zeitnahme, keinen Stress – und danach eine große Party für alle.