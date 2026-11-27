Das Rütteln hat ein Ende, die Erdmikrofone sind eingesammelt: Nach drei Monaten ist die erste Phase der weltweit größten seismischen Untersuchung abgeschlossen, um im Großraum München ein dreidimensionales Bild des Untergrunds bis in Tausende Meter Tiefe zu erhalten. Das Projekt „Giga-M“ soll es ermöglichen, das Erdwärme-Potenzial auszuschöpfen. Das Ziel: eine klimaneutrale Wärmeversorgung der gesamten Region.

Die Tiefengeothermie ist in der Region München eine in vielen Heizwerken erprobte Technik. Jetzt soll sie ausgebaut werden. Die Branche bemüht gerne das Bild von einer Wärmflasche, auf der die Kommunen von Miesbach bis Freising und von Ebersberg bis Fürstenfeldbruck sitzen; mit München mittendrin.

In diesem 1100 Quadratkilometer großen Gebiet waren von August bis Mitte November im Auftrag der Stadtwerke München (SWM) und der Energie-Wende-Garching sechs gleichzeitig agierende Teams mit sogenannten Vibrotrucks auf Tour. Sie schickten an etwa 90 000 Messpunkten mit auf dem Boden aufgelegten Rüttelplatten kontrollierte Schwingungen in die Tiefe. Bis zu 40 000 gleichzeitig ausgelegte Erdmikrofone oder Geophone zeichneten die von Gesteinsgrenzflächen im Untergrund reflektierten Wellen auf. Insgesamt lagen die Messgeräte an mehr als 120 000 Standorten aus.

So etwas gab es noch nicht. Bisher machte sich jeder, der ein Tiefengeothermie-Heizwerk bauen wollte, daran, in seinem Claim den Untergrund zu erkunden. Zig Kampagnen liefen so ab. 30 Heizwerke entstanden von München-Riem über Unterhaching, Garching bis nach Erding. Jetzt gibt es eine Fülle an Daten, die Lücken zu schließen.

Kai Zosseder vom Lehrstuhl für Hydrogeologie der Technischen Universität München (TUM) ist wissenschaftlicher Projektleiter der Giga-M-Kampagne. Er sagt: „Wir verknüpfen die neuen Messdaten mit bereits vorhandenen Seismik- und Bohrdaten und entwickeln daraus ein belastbares 3D-Modell des Untergrunds.“ Damit werde es gelingen, die geologischen Verhältnisse des Thermalwasserreservoirs im Großraum München künftig wesentlich präziser und detaillierter abzubilden. Die Planung und Bewertung von Geothermiebohrungen werde auf eine noch fundiertere Grundlage gestellt.

Viele Anlagen werden in der Region jetzt schon erweitert und neue entstehen. Im Oktober begannen Bohrungen in Gräfelfing, im November in Pullach. Fortgeschritten sind Arbeiten in Laufzorn von der Erdwärme Grünwald. Weitere Projekte sind angekündigt, so von den drei Kommunen Aschheim, Kirchheim und Feldkirchen sowie in Vaterstetten. Im Westen von München wird in Geiselbullach gebohrt. Planungen gibt es für Herrsching sowie Germering und Puchheim. Die SWM sind bei letzterem Partner.

In der Landeshauptstadt München ist der Wärmebedarf auch immens. Die SWM betreiben in der Stadt in Riem, Freiham und im Heizkraftwerk Süd sowie längst auch im Umland Anlagen, so etwa in Kirchstockach und Dürrnhaar sowie in Sauerlach im südöstlichen Landkreis München, wo auch Fernleitungen bis ins Stadtgebiet verlegt werden.

Bei den laufenden Bohrungen in Grünwald und Pullach streben die dortigen kommunalen Betreiber der Geothermie-Heizwerke an, künftig den Zuwachs an Energie in angrenzende Viertel der Landeshauptstadt zu liefern. Harlaching und Solln könnten profitieren. Die SWM arbeiten nach eigenen Angaben daran, bis 2040 Fernwärme klimaneutral anzubieten. Dabei setze man vor allem auf Tiefengeothermie.

Derweil betont Projektleiter Zosseder die Bedeutung der Giga-M-Studie über den Raum München hinaus. Er kündigt an, die Ergebnisse fließen in das Projekt BEM-TG Bayern ein, um so „ein bayernweites Untergrundmodell für das geothermische Reservoir erarbeiten“ zu können.

Das Giga-M-Team werde das Modell nach Projektende an das Bayerische Landesamt für Umwelt übergeben. Von diesem werde es über eine Online-Plattform allen Interessierten kostenlos zur Verfügung gestellt.