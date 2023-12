Böse Überraschung für ein Paar aus Neuhausen : Als sie am Mittwochmittag von einer Reise zurückkehrten, stellten sie fest, dass ihre Wohnung im ersten Stock eines fünfstöckigen Hauses in der Leonrodstraße verraucht war. Sie schlossen die Tür wieder und riefen die Feuerwehr.

Die stellte fest, dass es sich um einen Dehnfugen-Brand, also um entflammtes Isolationsmaterial, handelte, der von einer benachbarten Baustelle ausging. Von oben in die Dehnfuge und durch eigens zu diesem Zweck in die Wand gebohrte Löcher konnte der Brand schließlich gelöscht werden.

Bei der Kontrolle der angrenzenden Wohnungen wurde eine erhöhte Konzentration des giftigen Kohlenmonoxids gemessen, das sich bereits über fünf Stockwerke ausgebreitet hatte. Dies konnte jedoch durch Öffnen der Fenster gelöst werden, später kontrollierten die Einsatzkräfte, dass tatsächlich kein weiteres Gas verströmte. Alle Bewohner konnten in ihren Wohnungen verbleiben.