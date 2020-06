Im Fall vergifteter Getränkeflaschen in Münchner Supermärkten haben die Ermittler neue Erkenntnisse. Einer schon festgenommenen Verdächtigen könnten wohl ältere Taten zugeschrieben werden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen bei der täglichen Pressekonferenz des Münchner Polizeipräsidiums um 11.30 Uhr über Details informieren.

Im März und April waren vier manipulierte Flaschen in zwei Münchner Supermärkten aufgetaucht. Drei Kunden hatten die vergifteten Flaschen gekauft und daraus getrunken. Zwei Frauen im Alter von 34 und 42 Jahren mussten laut Polizei sofort medizinisch behandelt werden. Auch einem 48-jährigen Kunden soll es nach dem Verzehr schlecht gegangen sein. Die Dosis des Gifts hätte nach Einschätzung der Ermittler tödlich wirken können, wenn die Kunden mehr von dem Getränk zu sich genommen hätten. Um welches Gift es sich handelte, darüber wollte die Polizei bei der Öffentlichmachung des Falls keine genauen Angaben machen, um keine Nachahmer auf schlechte Ideen zu bringen. Die Getränke hätten allerdings auffällig nach Lösungsmittel gerochen und bitter geschmeckt, hieß es. Auch sei in den Flüssigkeiten eine milchige Eintrübung zu beobachten gewesen.

Eine psychisch kranke Frau wurde Anfang Juni festgenommen. Das Motiv der 56-Jährigen galt damals als unklar. Sie war bereits mehrmals strafrechtlich in Erscheinung getreten. Immer wieder liefen Ermittlungsverfahren gegen sie, unter anderem 2017 und 2018, als sie wiederholt Hakenkreuze an Hauswände geschmiert haben soll. Auch für Brandstiftungen in einer katholischen Kirche sowie in einer Selbsthilfeeinrichtung der Stadt in diesem Jahr soll die Frau verantwortlich sein. Verurteilt wurde sie laut Staatsanwaltschaft allerdings nie - immer wegen Schuldunfähigkeit.

Der Frau waren die Ermittler auf die Spur gekommen, weil DNA-Spuren an den Flaschen gefunden wurden - und weil die Verdächtige die Getränke zunächst in den Supermärkten gekauft und mit EC-Karte bezahlt hatte.