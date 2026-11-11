Zum Hauptinhalt springen

Umbau schneller fertig als geplantEigene Fahrspuren für Radler am Giesinger Berg – und eine sichere Kreuzung für alle

Lesezeit: 2 Min.

Deutlich breitere Fahrradwege, zusätzliche Ampeln und Warnsignale: Die neu gestaltete Kreuzung am Giesinger Berg soll die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger erhöhen.
Deutlich breitere Fahrradwege, zusätzliche Ampeln und Warnsignale: Die neu gestaltete Kreuzung am Giesinger Berg soll die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger erhöhen.
Foto: Robert Haas
  • Der Umbau am Giesinger Berg in München wurde früher als geplant fertiggestellt und kostet insgesamt etwa 4,8 Millionen Euro.
  • Radfahrer profitieren von auf bis zu 2,30 Meter verbreiterten Radwegen, zusätzlichen Ampeln und blinkenden Fahrradwarnleuchten an der Kreuzung.
  • Fußgänger können die Kreuzung künftig erstmals an allen vier Seiten barrierefrei mit Ampeln überqueren, die düstere Unterführung wird nicht mehr benötigt.
Von der Redaktion überprüft

Diese Zusammenfassung wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Autofahrer müssen sich nach dem Umbau in Giesing bergab mit einem Fahrstreifen begnügen, dafür kommen Radler nun sicherer voran – auf einer Strecke, die auch viele Schüler nutzen.

Von Martin Mühlfenzl

SZ bei Google bevorzugen

Vom herbstlich scheußlichen Wetter lassen sich Radfahrer an diesem Dienstagmorgen nicht abschrecken. Sie stürzen sich, geschützt von grellgelben Regenjacken oder Warnwesten, den Giesinger Berg hinunter. Das Fahrvergnügen der Radler dürfte trotz der regnerischen Umstände größer sein als sonst, denn ihnen steht unterhalb der Heilig-Kreuz-Kirche seit wenigen Tagen eine komplett neue Infrastruktur zur Verfügung. In Rekordzeit hat die Landeshauptstadt den Umbau des Giesinger Bergs sowie der Kreuzung der Martin-Luther- mit der Silberhorn- und Ichostraße bewerkstelligt – mit deutlichen Verbesserungen für Fahrradfahrer und auch Fußgänger.

Vorbei sind also die Zeiten, in denen es vor allem für Passanten eine Tortur war, die Kreuzung zu überqueren – allen voran für Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zum Unterricht oder nach Hause, aber auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Mit dem Umbau stehen Fußgängern künftig erstmals an allen vier Seiten der Kreuzung barrierefreie Übergänge mit Ampeln zur Verfügung. Die düstere Unterführung wird also nicht mehr benötigt.

Auch für Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne), der die neue Kreuzung vor wenigen Tagen mit Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer und Mobilitätsreferent Georg Dunkel in Augenschein genommen hat, liegen die Vorteile durch die Umgestaltung auf der Hand: „Kinder und Jugendliche brauchen sichere Schulwege. An dieser Kreuzung können sie jetzt an allen vier Seiten die Straße an Ampeln überqueren.“ Auch Menschen mit Behinderungen würden profitieren, so der OB – etwa durch abgesenkte Bordsteine und tastbare Bordsteinkanten.

Baureferentin Ehbauer lobt das Tempo bei der Modernisierung, die den ursprünglichen Planungen zufolge eigentlich erst Mitte Dezember hätte abgeschlossen werden sollen: „Wir haben den Umbau innerhalb einer Bausaison geschafft.“ Auch dank der Sperrung für den motorisierten Individualverkehr während des Sommers habe die Baufirma „in großen, zusammenhängenden Bereichen“ arbeiten können; so sei der Ablauf mit allen Beteiligten verbessert worden.

Verkehrswende und Olympia
:München plant seit Jahren sechs Fahrrad-Autobahnen – fertig sind erst 500 Meter

Die Stadt führt im Bewerbungskonzept für Sommerspiele kilometerlange Trassen ins Umland auf. Doch wären die überhaupt rechtzeitig fertig?

SZ PlusVon Martin Mühlfenzl

Die Situation für Autofahrer am Giesinger Berg hatte aber auch immer wieder Kritik hervorgerufen – nicht nur während der Bauphase. So hatte etwa CSU-Fraktionssprecher Manuel Pretzl stets davor gewarnt, dass vor allem der Wegfall einer Spur bergab am Giesinger Berg für den Autoverkehr in Kombination mit der Umgestaltung der Kreuzung zu Staus führen werde.

Den Radfahrern indes steht mit dem Umbau deutlich mehr Platz am Giesinger Berg zur Verfügung; dort sind die Radwege auf bis zu 2,30 Meter verbreitert worden. Auf beiden Seiten der Straße steht den Radlern nun jeweils bergauf und bergab ein eigener Radweg zur Verfügung. An der Kreuzung der Martin-Luther- mit der Silberhorn- und Ichostraße regeln zudem zusätzliche Ampeln das Queren und Abbiegen; rote Markierungen und blinkende Fahrradwarnleuchten sollen ebenfalls die Sicherheit erhöhen. Auf der südlichen Ichostraße wurde vor allem für Schüler ein neuer Zweirichtungsradweg eingerichtet.

Der neue Zweirichtungsradweg an der Ichostraße.
Der neue Zweirichtungsradweg an der Ichostraße.
Foto: Robert Haas

„Wir haben den Straßenraum so aufgeteilt, dass alle sicherer vorankommen“, sagt Münchens Mobilitätsreferent Dunkel. Auch der öffentliche Nahverkehr sei entsprechend berücksichtigt worden, indem am Giesinger Berg bergauf weiterhin zwei Fahrstreifen offen blieben. Gekostet hat der Umbau etwa 4,8 Millionen Euro; der Bund steuerte etwas mehr als 600 000 Euro Fördermittel bei.

Im kommenden Frühjahr steht dann auf Giesings Höhen mit dem Umbau der Martin-Luther-Straße die nächste größere Baustelle an. Auch dort soll mit abgetrennten Radwegen mehr Platz für die Fahrradfahrer geschaffen werden.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Ein Urlaubstag in Giesing
:Wo München ehrlich und ungeschminkt ist

In Giesing existiert die Vergangenheit neben der Gegenwart. Ein Rundgang durch das ehemalige Arbeiterviertel, in dem vieles einzigartig ist.

SZ PlusVon Lena Bammert und Robert Haas (Fotos)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite