Vom herbstlich scheußlichen Wetter lassen sich Radfahrer an diesem Dienstagmorgen nicht abschrecken. Sie stürzen sich, geschützt von grellgelben Regenjacken oder Warnwesten, den Giesinger Berg hinunter. Das Fahrvergnügen der Radler dürfte trotz der regnerischen Umstände größer sein als sonst, denn ihnen steht unterhalb der Heilig-Kreuz-Kirche seit wenigen Tagen eine komplett neue Infrastruktur zur Verfügung. In Rekordzeit hat die Landeshauptstadt den Umbau des Giesinger Bergs sowie der Kreuzung der Martin-Luther- mit der Silberhorn- und Ichostraße bewerkstelligt – mit deutlichen Verbesserungen für Fahrradfahrer und auch Fußgänger.

Vorbei sind also die Zeiten, in denen es vor allem für Passanten eine Tortur war, die Kreuzung zu überqueren – allen voran für Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zum Unterricht oder nach Hause, aber auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Mit dem Umbau stehen Fußgängern künftig erstmals an allen vier Seiten der Kreuzung barrierefreie Übergänge mit Ampeln zur Verfügung. Die düstere Unterführung wird also nicht mehr benötigt.

Auch für Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne), der die neue Kreuzung vor wenigen Tagen mit Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer und Mobilitätsreferent Georg Dunkel in Augenschein genommen hat, liegen die Vorteile durch die Umgestaltung auf der Hand: „Kinder und Jugendliche brauchen sichere Schulwege. An dieser Kreuzung können sie jetzt an allen vier Seiten die Straße an Ampeln überqueren.“ Auch Menschen mit Behinderungen würden profitieren, so der OB – etwa durch abgesenkte Bordsteine und tastbare Bordsteinkanten.

Baureferentin Ehbauer lobt das Tempo bei der Modernisierung, die den ursprünglichen Planungen zufolge eigentlich erst Mitte Dezember hätte abgeschlossen werden sollen: „Wir haben den Umbau innerhalb einer Bausaison geschafft.“ Auch dank der Sperrung für den motorisierten Individualverkehr während des Sommers habe die Baufirma „in großen, zusammenhängenden Bereichen“ arbeiten können; so sei der Ablauf mit allen Beteiligten verbessert worden.

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Die Situation für Autofahrer am Giesinger Berg hatte aber auch immer wieder Kritik hervorgerufen – nicht nur während der Bauphase. So hatte etwa CSU-Fraktionssprecher Manuel Pretzl stets davor gewarnt, dass vor allem der Wegfall einer Spur bergab am Giesinger Berg für den Autoverkehr in Kombination mit der Umgestaltung der Kreuzung zu Staus führen werde.

Den Radfahrern indes steht mit dem Umbau deutlich mehr Platz am Giesinger Berg zur Verfügung; dort sind die Radwege auf bis zu 2,30 Meter verbreitert worden. Auf beiden Seiten der Straße steht den Radlern nun jeweils bergauf und bergab ein eigener Radweg zur Verfügung. An der Kreuzung der Martin-Luther- mit der Silberhorn- und Ichostraße regeln zudem zusätzliche Ampeln das Queren und Abbiegen; rote Markierungen und blinkende Fahrradwarnleuchten sollen ebenfalls die Sicherheit erhöhen. Auf der südlichen Ichostraße wurde vor allem für Schüler ein neuer Zweirichtungsradweg eingerichtet.

Der neue Zweirichtungsradweg an der Ichostraße. Foto: Robert Haas

„Wir haben den Straßenraum so aufgeteilt, dass alle sicherer vorankommen“, sagt Münchens Mobilitätsreferent Dunkel. Auch der öffentliche Nahverkehr sei entsprechend berücksichtigt worden, indem am Giesinger Berg bergauf weiterhin zwei Fahrstreifen offen blieben. Gekostet hat der Umbau etwa 4,8 Millionen Euro; der Bund steuerte etwas mehr als 600 000 Euro Fördermittel bei.

Im kommenden Frühjahr steht dann auf Giesings Höhen mit dem Umbau der Martin-Luther-Straße die nächste größere Baustelle an. Auch dort soll mit abgetrennten Radwegen mehr Platz für die Fahrradfahrer geschaffen werden.