Es erinnert ein wenig an eine Stadtführung, wie die gut zwei Dutzend Personen einer Frau hinterhertrotten, die in regelmäßigen Abständen innehält, um den Umstehenden etwas über ihre Umgebung zu erzählen. Nur dass Selbige hier in Untergiesing nicht eben an Sehenswürdigkeiten reich, sondern eher eine wenig vorzeigbare Ecke Münchens ist. Überdies ist die Frau an der Spitze der Gruppe nicht etwa Stadtführerin, sondern Richterin am Verwaltungsgericht München.
VerwaltungsgerichtKirche will Wohnhäuser aufstocken – Nachbarn klagen
Lesezeit: 2 Min.
Die Erzdiözese plant an der Grünwalder Straße in Giesing 37 neue Wohnungen. Doch die Bewohner der angrenzenden Einheiten fürchten um Frischluft und Licht. Die Richterin lässt eine klare Tendenz durchblicken.
Von Patrik Stäbler
