Neu sind ein paar achtlos weggeworfene Schnapsfläschchen, die sich durchaus in das trostlose Bild dieser überwucherten Brachfläche mit dem braunen Müllsack und der herrenlosen Schubkarre einfügen. Ansonsten hat sich im Vergleich zu den vergangenen Wochen, Monaten, ja inzwischen sogar Jahren aber nichts getan – hier in der Oberen Grasstraße 1 in Obergiesing . Dabei sollte es dort eigentlich am 1. April losgehen mit dem Wiederaufbau des denkmalgeschützten Uhrmacherhäusl , dessen illegaler Abriss im September 2017 zu einem Aufschrei weit über die Stadtgrenze hinaus führte. Doch Baufahrzeuge, Bauarbeiter oder eine Bautafel sind weit und breit nicht zu sehen. Stattdessen herrscht auf der Brache die gleiche Tristesse wie eh und je.

„Als ich gehört habe, dass die Frist für den Baubeginn der 1. April ist, habe ich mir gleich gedacht: Das ist ein schlechter Aprilscherz“, sagt Angelika Luible. Die Innenarchitektin ist Sprecherin der Initiative „Heimat Giesing“, die sich seit dem Abriss für einen originalgetreuen Wiederaufbau des Uhrmacherhäusl einsetzt und hierzu mehr als 70 Mahnwachen in der Oberen Grasstraße abgehalten hat. „Wir sind überzeugt, dass der Eigentümer auf Zeit spielt“, sagt Angelika Luible mit Blick auf achteinhalb Jahre, die seit dem Abbruch vergangen sind – und fünf Jahre nach der Anordnung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, das einstige Handwerkerhaus in seiner ursprünglichen Erscheinung wiederherzustellen. „Deshalb hat es mich auch nicht überrascht, dass am 1. April wieder mal nichts passiert ist.“

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Jene Frist war zuvor mehrmals verschoben worden. Zuletzt hatte es im Februar vom städtischen Referat für Stadtplanung und Bauordnung geheißen: „Als spätester Termin für den Baubeginn wurde vonseiten des Bauherrn der 1. April 2026 zugesichert, womit sich dieser selbst bindet.“ Tatsächlich sei bei der zuständigen Lokalbaukommission am 28. März eine Baubeginnsanzeige per Mail eingegangen, teilt ein Sprecher des Planungsreferats mit. Eine Kontrolle der Behörde am 1. April habe jedoch ergeben, dass der Baubeginn noch nicht erfolgt sei. Daher werde man nun das Verwaltungszwangsverfahren gegen den Eigentümer weiter betreiben – „unter Anwendung der gesetzlich zur Verfügung stehenden Zwangsmittel (insbesondere Zwangsgelder)“, teilt das Planungsreferat mit.

Ob der Griff in den Geldbeutel die Sache beschleunigen wird? Und wieso die jüngste Frist nicht eingehalten wurde? Diese Fragen kann wohl nur der Eigentümer beantworten. Doch wie schon in all den Jahren seit dem Abriss reagiert er auch diesmal nicht auf die Bitte nach einer Stellungnahme. „Ehrlich gesagt bezweifle ich, dass der Wille zum Wiederaufbau wirklich da ist“, sagt Barbara Kress. Die Rentnerin wohnt direkt neben dem Uhrmacherhäusl – will heißen: Sie lebt seit September 2017 neben einer Baulücke, die zunehmend verwahrlost.

Als Nachbarin ist Barbara Kress in die Verhandlungen über die Wiedererrichtung eingebunden, die ihr zufolge jedoch ausschließlich über Anwälte geführt werden. „Ich bin sehr verärgert darüber, wie lange sich das zieht“, betont Barbara Kress. Dass die jüngste Frist für den Baubeginn gerissen wurde, habe sie nicht überrascht, sagt sie – „nach all den Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben“. Ihr zufolge gab es zuletzt Probleme bei der Statik für die Baugrube. So habe sich keine Firma finden lassen, die den Aushub gemäß den Vorgaben ausführt. Sie rechne nun mit einer weiteren längeren Verzögerung, sagt Barbara Kress. „Das ist wirklich nervtötend.“

Derweil teilt der Sprecher des Planungsreferats mit: „Die Lokalbaukommission wird weiterhin Kontrollen durchführen und steht zudem mit der anwaltschaftlichen Vertretung des Bauherrn und der Nachbarn in Kontakt.“ Barbara Kress jedoch ist vom Vorgehen der Stadt enttäuscht. „Man hat nicht gerade das Gefühl, dass man sich dort wirklich um die Sache kümmert.“ Nach all der Zeit sei der Frust bei den Nachbarn groß – „und ein bisschen resigniert man auch“, sagt Barbara Kress.

Ans Aufgeben denken will Angelika Luible aber nicht. „Wir stehen das durch“, versichert die Sprecherin von „Heimat Giesing“, „und bleiben dran, bis das Gebäude wieder steht“. So ist die nächste Mahnwache der Initiative bereits in Planung: Am 8. Mai werden sich die Mitglieder von „Heimat Giesing“ in der Oberen Grasstraße versammeln, um an den illegalen Abriss des Uhrmacherhäusl zu erinnern – vor bald neun Jahren.