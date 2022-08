Frau stürzt ins Gleis - U-Bahn bremst in letzter Sekunde

Die 35-Jährige erleidet am Bahnhof Candidplatz schwere Kopfverletzungen. Die Polizei spricht von "Unachtsamkeit" als Ursache.

Schwere Kopfverletzungen hat eine 35 Jahre alte Münchnerin am Montagmittag beim Sturz von einem U-Bahnsteig erlitten. Es besteht der Verdacht auf einen Schädelbasisbruch. Allerdings hätte alles noch schlimmer kommen können. Dem Fahrer einer U-Bahn gelang es in letzter Sekunde, seinen Zug vor der auf den Gleisen liegenden Frau zum Halten zu bringen. Nach Polizeiangaben ereignete sich das Unglück um 13 Uhr am U-Bahnhof Candidplatz im Stadtteil Giesing. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam die Frau aus Unachtsamkeit der Bahnsteigkante zu nahe und stürzte auf das Gleis. Zur gleichen Zeit fuhr ein 34-jähriger U-Bahnfahrer der Linie U 1 vom Kolumbusplatz kommend ein. Zu einem Kontakt zwischen der U-Bahn und der 35-Jährigen kam es aufgrund der Schnellbremsung nicht.