Motorradfahrer in Giesing tödlich verunglückt

Polizei in München

In einer leichten Rechtskurve kommt der 50-Jährige von der Fahrbahn ab und stürzt.

Ein 50 Jahre alter Motorradfahrer ist in Giesing bei einem Verkehrsunfall gestorben. In der Nacht zum Sonntag fuhr der Mann gegen 3.35 Uhr auf der Candidstraße, in einer leichten Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten.

Der 50-Jährige stürzte zu Boden und rutschte auf der Gegenfahrbahn einige Meter über den Asphalt. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Wie es zu dem tödlichen Sturz kam, ist noch unklar. Während der Unfallaufnahme war der Abschnitt des Mittleren Rings für mehrere Stunden gesperrt.