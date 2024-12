Der Fall des Mannes, der am Dienstagmorgen in einem Giesinger Park durch Messerstiche verletzt aufgefunden worden war, wird für die Ermittler immer rätselhafter. Nichts will so richtig zusammenpassen. Eine gute Nachricht immerhin gibt es am Tag danach: Der 63-jährige Kanadier schwebte entgegen ursprünglicher Befürchtungen nie in Lebensgefahr, die zahlreichen Stiche in seinen Oberkörper erwiesen sich als oberflächlich.

Doch wer hat sie ihm zugefügt? Wann und wo? Und vor allem: Warum? Aufschluss erhofft sich die Münchner Mordkommission zuallererst durch die Aussagen des 63-Jährigen. Der ist wieder ansprechbar. Bereits am Dienstag wurde er von Ermittlern befragt, die Vernehmungen gingen am Mittwoch weiter.

Viel hat der Mann bisher aber offenbar nicht zur Aufklärung beitragen können. So gibt es weiterhin keine Beschreibung des mutmaßlichen Täters. Es sei wohl ein Mann gewesen, soll der Verletzte, der weiterhin in einer Münchner Klinik betreut wird, ausgesagt haben.

Doch wenn der Überfall, wie Blutspuren am Auto des Mannes – einem Volvo mit Kölner Kennzeichen – nahelegen, in der von Wohnhäusern gesäumten Gufidauner Straße erfolgte, wieso hörte dort niemand Hilferufe des Opfers? Warum schleppte sich der Geschäftsmann noch 250 Meter weit in die entgegengesetzte, einsamere Ecke des Parks? Warum wurde er von einem Passanten leblos in einem Gebüsch liegend gefunden, wenn die Stichverletzungen nur oberflächlich waren?

Und was wollte der Täter? Nach Polizeiangaben fehlten dem Opfer keine Wertsachen oder andere Gegenstände. Auch am zweiten Tag waren Ermittler der Kriminalpolizei am möglichen Tatort unterwegs, um nach weiteren Spuren zu suchen und um Anwohner zu befragen. Es sei noch zu früh, um von Zweifeln zu sprechen, bremste ein Polizeisprecher am Mittwochmittag Spekulationen.

Weil es in dem Fall so viele offene Fragen gibt, setzt die Polizei weiterhin auf mögliche Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können. Wer am Dienstag in der Zeit vor 7.35 Uhr in der Gufidauner Straße oder in der angrenzenden Grünanlage Richtung U-Bahn-Station St.-Quirin-Platz Feststellungen oder Beobachtungen gemacht hat, die Hinweise auf das Geschehen geben können, soll sich unter der Telefonnummer 089/29100 an das Kriminalkommissariat 11 wenden.