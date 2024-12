Gegen den 63-jährigen Kanadier, der am Dienstagmorgen verletzt in einer Grünanlage in Giesing gefunden wurde, haben Staatsanwaltschaft und Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat eingeleitet. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums teilt mit, es lägen Anzeichen vor, „aufgrund derer eine Selbstbeibringung der Verletzungen in Betracht zu ziehen ist“.