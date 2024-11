Seit fast drei Jahren wartet ein Verein darauf, eine Einrichtung mit bis zu 16 Betten zu bauen. Ein Grundstück mitten in der Stadt, hochgelobte Architektur-Pläne – alles vorhanden. Wären da nicht die Nachbarn.

Von Sebastian Krass

Sie haben ein Grundstück gefunden, mitten in Giesing und somit mitten im Leben. Sie haben eine hochgelobte Architektur. Mit der Finanzierung sind sie auch schon weit. Und Zuspruch, ja, den haben sie natürlich auch. Wer sollte schon etwas haben gegen ein neues Hospiz für München? Einen Ort, an dem Menschen die letzte Zeit, die ihnen zu leben bleibt, in einem würdigen und möglichst schönen Rahmen verbringen können.