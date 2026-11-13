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„Schnick-Schnack-Schnuck“-WeltcupWenn „Kampfkrümel“ die Konkurrenz düpiert

Lesezeit: 4 Min.

Gute Nerven gefragt: Beim „Schnick-Schnack-Schnuck“-Turnier im Giesinger Bräu achtet Schiedsrichterin Lilly Baum darauf, dass es fair zugeht.
Gute Nerven gefragt: Beim „Schnick-Schnack-Schnuck“-Turnier im Giesinger Bräu achtet Schiedsrichterin Lilly Baum darauf, dass es fair zugeht.
Foto: Robert Haas

Beim „Schnick, Schnack, Schnuck“ im Giesinger Bräustüberl entscheiden sich Duelle in Sekundenbruchteilen. Dabei lassen sich verschiedene Spielertypen unterscheiden – und nicht alle sind gleich erfolgreich.

Von Patrik Stäbler

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Gleich werden die Fäuste fliegen. Doch jetzt stehen sich die zwei Männer erst noch reglos gegenüber, mit versteinerten Mienen, Auge in Auge. Der Moderator – schwarzer Anzug, schwarze Fliege, Mikro in der Hand – hat soeben mit dröhnender Stimme die Kampfnamen der Kontrahenten in den Saal geschmettert. Dort ist das aufgeregte Gemurmel einer gespannten Stille gewichen, gleich geht’s los im Duell Eins-gegen-eins, nun wartet alles auf das Kommando von Schiedsrichterin Lilly Baum.

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