Beim „Schnick, Schnack, Schnuck“ im Giesinger Bräustüberl entscheiden sich Duelle in Sekundenbruchteilen. Dabei lassen sich verschiedene Spielertypen unterscheiden – und nicht alle sind gleich erfolgreich.

Gleich werden die Fäuste fliegen. Doch jetzt stehen sich die zwei Männer erst noch reglos gegenüber, mit versteinerten Mienen, Auge in Auge. Der Moderator – schwarzer Anzug, schwarze Fliege, Mikro in der Hand – hat soeben mit dröhnender Stimme die Kampfnamen der Kontrahenten in den Saal geschmettert. Dort ist das aufgeregte Gemurmel einer gespannten Stille gewichen, gleich geht’s los im Duell Eins-gegen-eins, nun wartet alles auf das Kommando von Schiedsrichterin Lilly Baum.